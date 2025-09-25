No Record Found
Sector
Open₹0
Prev. Close₹0
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹0
Day's Low₹0
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹0
Face Value₹0
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
No Record Found
No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
0.01
0.01
0.01
Preference Capital
0
0
0
Reserves
7.1
-0.93
-5.91
Net Worth
7.11
-0.92
-5.9
Minority Interest
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Sun TV Network Ltd
SUNTV
542.95
|12.65
|21,396.82
|528.66
|2.76
|1,256.79
|289.7
Zee Entertainment Enterprises Ltd
ZEEL
116.05
|14.73
|11,146.83
|111.5
|2.09
|1,683.9
|110.95
PVR Inox Ltd
PVRINOX
1,112.6
|0
|10,925.73
|-51.2
|0
|1,372.9
|720.04
Saregama India Ltd
SAREGAMA
476.5
|44.62
|9,196.9
|40.22
|0.94
|177.35
|75.84
Tips Music Ltd
TIPSMUSIC
583.6
|44.18
|7,460.25
|45.84
|1.2
|88.07
|16.39
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairperson & Managing Director
Anurradha Prasad
Executive Director
VIJENDER NEGI
Non Executive Director
Shashi Shekhar Mishra
Independent Director
Priya Singh
Independent Director
Arshit Anand
Independent Director
Chandan Kumar Jain
Company Sec. & Compli. Officer
Kriti Jain
352 Aggarwal Plaza Plot No.08,
Kondli East Delhi,
Delhi - 110096
Tel: +91 120 460 2424
Website: http://www.bagconvergence.in
Email: kriti.jain@bagconvergence.in
Tel: -
Website: -
Email: -
Reports by B.A.G. Convergence Ltd
