Bharat Coking Coal Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Coal India Ltd
COALINDIA
426.9
|12.38
|2,63,086.87
|8,342.12
|6.21
|25.44
|32.37
Vedanta Ltd
VEDL
621.6
|25.84
|2,43,069.72
|2,195
|7
|19,436
|189.32
NMDC Ltd
NMDC
83.83
|10.38
|73,701.81
|1,694.42
|3.94
|6,260.85
|36.74
Lloyds Metals & Energy Ltd
LLOYDSME
1,318.35
|39.17
|71,765.57
|605.58
|0.07
|2,451.98
|169.56
KIOCL Ltd
KIOCL
402.7
|0
|24,474.14
|-17.16
|0
|142.54
|27.29
