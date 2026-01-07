iifl-logo

Bharat Coking Coal Ltd Share Price Live

Equities

Futures

Option

Bharat Coking Coal Ltd KEY RATIOS

Sector

-

Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

-

Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

Bharat Coking Coal Ltd Corporate Action

NEWS AND UPDATE

SHAREHOLDING SNAPSHOT

09 Jan, 2026|09:08 AM
May-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 100.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 100.00%

Non-Promoter- 0.00%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Share PriceShare Price

Bharat Coking Coal Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

4,657

4,657

4,657

4,657

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

1,805.73

664.72

-853.1

-1,383.23

Net Worth

6,462.73

5,321.72

3,803.9

3,273.77

Minority Interest

Bharat Coking Coal Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Coal India Ltd

COALINDIA

425.15

12.332,62,008.398,342.126.2325.4432.37

Vedanta Ltd

VEDL

603.55

25.092,36,011.472,1957.2119,436189.32

NMDC Ltd

NMDC

81.62

10.171,758.811,694.424.046,260.8536.74

Lloyds Metals & Energy Ltd

LLOYDSME

1,287.55

38.2570,088.95605.580.072,451.98169.56

KIOCL Ltd

KIOCL

373.1

022,675.19-17.160142.5427.29

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Bharat Coking Coal Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Director

NARENDRA SINGH

Director

BINAY DAYAL

Managing Director

MALLIKHARJUNA PRASAD POLAVARAPU

Director

BHABANIPRASAD SURENDRANATH PATI

Whole-time Director

RAKESH KUMAR

Whole-time Director

SAMIRAN DUTTA

Whole-time Director

CHANCHAL GOSWAMI

Whole-time Director

POTTIVENKATA KOTI RATNA MALLIKARJUNA RAO

Company Secretary

BANI KUMAR PARUI

Registered Office

Koyla Bhavan,

P O Koyla Nagar,

Jharkhand - 826005

Tel: 91-326-2230190

Website: http://www.bccl.gov.in

Email: cos@bccl.gov.in

Registrar Office

Koyla Bhavan,

P O Koyla Nagar,

Dhanbad

Tel: -

Website: -

Email: -

Summary

Company FAQs

What is the Bharat Coking Coal Ltd share price today?

The Bharat Coking Coal Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Bharat Coking Coal Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Bharat Coking Coal Ltd is ₹undefined Cr. as of 09 Jan ‘26

What is the PE and PB ratio of Bharat Coking Coal Ltd?

The PE and PB ratios of Bharat Coking Coal Ltd is undefined and undefined as of 09 Jan ‘26

What is the 52 Week High and Low of Bharat Coking Coal Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Bharat Coking Coal Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Bharat Coking Coal Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 09 Jan ‘26

What is the CAGR of Bharat Coking Coal Ltd?

Bharat Coking Coal Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Bharat Coking Coal Ltd?

The shareholding pattern of Bharat Coking Coal Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

