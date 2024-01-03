Clean Max Enviro Energy Solutions Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
NTPC Ltd
NTPC
368.25
|17.69
|3,57,176.7
|4,986.94
|2.27
|40,643.79
|173.1
Power Grid Corporation of India Ltd
POWERGRID
300.45
|17.81
|2,79,762.16
|4,160.17
|2.99
|11,005.28
|105.9
Adani Power Ltd
ADANIPOWER
144.45
|27.13
|2,78,374.57
|2,046.82
|0
|10,011.2
|24.82
Adani Green Energy Ltd
ADANIGREEN
999.95
|226.86
|1,67,410.75
|82
|0
|3,257
|89.82
Adani Energy Solutions Ltd
ADANIENSOL
1,035.55
|217.3
|1,23,732.11
|114.21
|0
|640.48
|166.9
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.