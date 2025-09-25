iifl-logo

Fabtech Technologies Ltd Annually Results

Financials

Profit & Loss
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

226.14

193.8

257.18

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

226.14

193.8

257.18

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

5.64

9.75

3.97

Total Income

231.77

203.55

261.15

Total Expenditure

191.08

168.69

225.03

PBIDT

40.69

34.86

36.13

Interest

2.84

5.06

3.12

PBDT

37.85

29.8

33.01

Depreciation

2.08

1.9

1.62

Minority Interest Before NP

0

0

0

Tax

8.96

6.7

8.25

Deferred Tax

-0.41

-0.54

-0.34

Reported Profit After Tax

27.22

21.73

23.48

Minority Interest After NP

0

0

0

Net Profit after Minority Interest

27.22

21.73

23.48

Extra-ordinary Items

0

0

0

Adjusted Profit After Extra-ordinary item

27.22

21.73

23.48

EPS (Unit Curr.)

92.42

78

84.27

Book Value (Unit Curr.)

0

0

0

Dividend (%)

0

0

0

Equity

2.94

2.79

2.79

Public Shareholding (Number)

0

0

0

Public Shareholding (%)

0

0

0

Pledged/Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

Non Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

PBIDTM(%)

17.99

17.98

14.04

PBDTM(%)

16.73

15.37

12.83

PATM(%)

12.03

11.21

9.12

