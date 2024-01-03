Gabion Technologies India Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Larsen & Toubro Ltd
LT
4,083.1
|54.81
|5,61,663.43
|-3,591.17
|0.83
|35,115.74
|493.79
Rail Vikas Nigam Ltd
RVNL
357.35
|75.07
|74,508.19
|196.11
|0.48
|4,934.59
|41.18
IRB Infrastructure Developers Ltd
IRB
42.05
|28.03
|25,394
|188.37
|0.71
|1,064.72
|25.22
Kalpataru Projects International Ltd
KPIL
1,201.45
|24.93
|20,517.47
|199.91
|0.75
|5,418.78
|441.61
KEC International Ltd
KEC
737.5
|52.19
|19,632.25
|105.72
|0.75
|4,948.53
|194.3
