Gabion Technologies India Ltd Half Yearly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Sept-2024
Gross Sales
46.25
54.11
Excise Duty
0
0
Net Sales
46.25
54.11
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.06
0.75
Total Income
46.31
54.87
Total Expenditure
39.7
46.03
PBIDT
6.61
8.83
Interest
2.5
2.18
PBDT
4.11
6.65
Depreciation
0.84
0.87
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
1.13
1.36
Deferred Tax
-0.23
0.13
Reported Profit After Tax
2.37
4.28
Minority Interest After NP
-0.03
0.04
Net Profit after Minority Interest
2.4
4.24
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
2.4
4.24
EPS (Unit Curr.)
2.4
4.25
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
9.98
9.98
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
14.29
16.31
PBDTM(%)
-
-
PATM(%)
5.12
7.9
No Record Found
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.