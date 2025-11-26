Invicta Diagnostic Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
8.37
7.46
Excise Duty
0
0
Net Sales
8.37
7.46
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.04
0
Total Income
8.4
7.46
Total Expenditure
4.5
4.22
PBIDT
3.91
3.24
Interest
0.08
0.02
PBDT
3.83
3.22
Depreciation
0.99
0.95
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
0.1
0
Deferred Tax
0.7
0.52
Reported Profit After Tax
2.04
1.76
Minority Interest After NP
0.03
0.01
Net Profit after Minority Interest
2.01
1.75
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
2.01
1.75
EPS (Unit Curr.)
152.83
2.09
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
0.13
11.31
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
46.71
43.43
PBDTM(%)
45.75
43.16
PATM(%)
24.37
23.59
