Mahamaya Lifesciences Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Coromandel International Ltd
COROMANDEL
2,148.65
|29.31
|63,368.22
|816.33
|0.7
|9,411.34
|409.81
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd
FACT
885.15
|0
|57,275.58
|20.86
|0.04
|1,629.3
|21.25
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
CHAMBLFERT
484.85
|10.54
|19,425.63
|601.77
|2.06
|6,412.76
|241
Paradeep Phosphates Ltd
PARADEEP
163.85
|16.67
|13,375.82
|341.93
|0.61
|6,872.2
|49.94
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd
RCF
147.1
|28.73
|8,115.36
|54.12
|0.9
|3,370.58
|86.19
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.