iifl-logo

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICKLINKS FOR Mahamaya Lifesciences Ltd

Mahamaya Lifesciences Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

0
(0%)

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

MAHAMAYA LIFESCIENCES LTD PEER COMPARISON

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Coromandel International Ltd

COROMANDEL

2,148.65

29.3163,368.22816.330.79,411.34409.81

Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd

FACT

885.15

057,275.5820.860.041,629.321.25

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd

CHAMBLFERT

484.85

10.5419,425.63601.772.066,412.76241

Paradeep Phosphates Ltd

PARADEEP

163.85

16.6713,375.82341.930.616,872.249.94

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd

RCF

147.1

28.738,115.3654.120.93,370.5886.19

Mahamaya Lifesciences Ltd: RELATED NEWS

No Record Found

QUICKLINKS FOR Mahamaya Lifesciences Ltd

Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2025, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

ISO certification icon
We are ISO 27001:2013 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.