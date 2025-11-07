iifl-logo

Mahamaya Lifesciences Ltd Share Price Live

0
(0%)

Equities

Futures

Option

Mahamaya Lifesciences Ltd KEY RATIOS

Sector

Open

0

Prev. Close

0

Turnover(Lac.)

0

Day's High

0

Day's Low

0

52 Week's High

0

52 Week's Low

0

Book Value

0

Face Value

0

Mkt Cap (₹ Cr.)

0

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Mahamaya Lifesciences Ltd Corporate Action

No Record Found

NEWS AND UPDATE

No Record Found

SHAREHOLDING SNAPSHOT

07 Nov, 2025|03:34 PM
Feb-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 77.27%

Foreign: 0.00%

Indian: 77.27%

Non-Promoter- 22.72%

Institutions: 22.72%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Share Price

Mahamaya Lifesciences Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

1.25

1.25

Preference Capital

0

0

Reserves

23.93

18.46

Net Worth

25.18

19.71

Minority Interest

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Gross Sales

161.57

137.08

89.91

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

161.57

137.08

89.91

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

1.26

0.32

0.24

Mahamaya Lifesciences Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Coromandel International Ltd

COROMANDEL

2,148.65

29.3163,368.22816.330.79,411.34409.81

Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd

FACT

885.15

057,275.5820.860.041,629.321.25

Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd

CHAMBLFERT

484.85

10.5419,425.63601.772.066,412.76241

Paradeep Phosphates Ltd

PARADEEP

163.85

16.6713,375.82341.930.616,872.249.94

Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd

RCF

147.1

28.738,115.3654.120.93,370.5886.19

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Mahamaya Lifesciences Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Managing Director

Krishnamurthy Ganesan

Executive Director

PRASHANT KRISHNAMURTHY

Whole Time Director

Lalitha Krishnamurthy

Independent Director

CHARUDATTA DIGAMBAR MAYEE

Independent Director

Gopal Krishna Raju

Independent Director

SEKHAR KAVASSERI RAJAGOPALAN

Company Sec. & Compli. Officer

Shilpi Bhardwaj

Registered Office

#DPT-033 Gr Flr Plt #79-80 DLF,

Prime Tower F Blo.Okhla Phase1,

New Delhi - 110020

Tel: +91-11 4656 1474

Website: https://www.mahamayalifesciences.com/

Email: cs@mahamayalifesciences.com

Registrar Office

Tel: -

Website: -

Email: -

Summary

No Record Found

Reports by Mahamaya Lifesciences Ltd

Company FAQs

What is the Mahamaya Lifesciences Ltd share price today?

The Mahamaya Lifesciences Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Mahamaya Lifesciences Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Mahamaya Lifesciences Ltd is ₹undefined Cr. as of 07 Nov ‘25

What is the PE and PB ratio of Mahamaya Lifesciences Ltd?

The PE and PB ratios of Mahamaya Lifesciences Ltd is undefined and undefined as of 07 Nov ‘25

What is the 52 Week High and Low of Mahamaya Lifesciences Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Mahamaya Lifesciences Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Mahamaya Lifesciences Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 07 Nov ‘25

What is the CAGR of Mahamaya Lifesciences Ltd?

Mahamaya Lifesciences Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Mahamaya Lifesciences Ltd?

The shareholding pattern of Mahamaya Lifesciences Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

