Sector
Open₹0
Prev. Close₹0
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹0
Day's Low₹0
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹0
Face Value₹0
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
1.25
1.25
Preference Capital
0
0
Reserves
23.93
18.46
Net Worth
25.18
19.71
Minority Interest
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
161.57
137.08
89.91
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
161.57
137.08
89.91
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
1.26
0.32
0.24
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Coromandel International Ltd
COROMANDEL
2,148.65
|29.31
|63,368.22
|816.33
|0.7
|9,411.34
|409.81
Fertilizers & Chemicals Travancore Ltd
FACT
885.15
|0
|57,275.58
|20.86
|0.04
|1,629.3
|21.25
Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
CHAMBLFERT
484.85
|10.54
|19,425.63
|601.77
|2.06
|6,412.76
|241
Paradeep Phosphates Ltd
PARADEEP
163.85
|16.67
|13,375.82
|341.93
|0.61
|6,872.2
|49.94
Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd
RCF
147.1
|28.73
|8,115.36
|54.12
|0.9
|3,370.58
|86.19
Managing Director
Krishnamurthy Ganesan
Executive Director
PRASHANT KRISHNAMURTHY
Whole Time Director
Lalitha Krishnamurthy
Independent Director
CHARUDATTA DIGAMBAR MAYEE
Independent Director
Gopal Krishna Raju
Independent Director
SEKHAR KAVASSERI RAJAGOPALAN
Company Sec. & Compli. Officer
Shilpi Bhardwaj
#DPT-033 Gr Flr Plt #79-80 DLF,
Prime Tower F Blo.Okhla Phase1,
New Delhi - 110020
Tel: +91-11 4656 1474
Website: https://www.mahamayalifesciences.com/
Email: cs@mahamayalifesciences.com
Summary
