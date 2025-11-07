Mahamaya Lifesciences Ltd Nine Monthly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Dec-2024
Gross Sales
146.23
Excise Duty
0
Net Sales
146.23
Other Operating Income
0
Other Income
0.92
Total Income
147.15
Total Expenditure
132.85
PBIDT
14.3
Interest
3.55
PBDT
10.75
Depreciation
0.77
Minority Interest Before NP
0
Tax
2.49
Deferred Tax
0.07
Reported Profit After Tax
7.41
Minority Interest After NP
0
Net Profit after Minority Interest
7.41
Extra-ordinary Items
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
7.41
EPS (Unit Curr.)
4.17
Book Value (Unit Curr.)
0
Dividend (%)
0
Equity
17.77
Public Shareholding (Number)
0
Public Shareholding (%)
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
PBIDTM(%)
9.77
PBDTM(%)
7.35
PATM(%)
5.06
