No Record Found
Sector
Open₹0
Prev. Close₹0
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹0
Day's Low₹0
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹0
Face Value₹0
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Equity Capital
20.5
20.5
14.5
14.5
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
94.49
73.47
38.57
32.49
Net Worth
114.99
93.97
53.07
46.99
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Siemens Ltd
SIEMENS
3,168.6
|68.23
|1,12,840.34
|369.1
|0.38
|3,867.8
|344.18
ABB India Ltd
ABB
5,028.7
|59.24
|1,06,562.36
|351.74
|0.88
|3,144.52
|339.5
CG Power & Industrial Solutions Ltd
CGPOWER
665.55
|101.92
|1,04,794.27
|286.39
|0.19
|2,643.49
|44.89
Hitachi Energy India Ltd
POWERINDIA
20,387.35
|179.89
|90,871.24
|131.6
|0.03
|1,429.35
|945.45
Waaree Energies Ltd
WAAREEENER
2,883.8
|40.04
|82,846.73
|659.89
|0
|3,369.92
|327.45
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
Rahul Mangal
Non Executive Director
Ashish Mangal
Executive Director
Sumer Singh Punia
Executive Director
Om Pal Sharma
Executive Director
Aniketa Mangal
Independent Director
Ram Karan Aameria
Independent Director
Apaar Kasliwal
Independent Director
Tanvi Surana
Independent Director
Manoj Maheshwari
Independent Director
Sandeep Purohit
Company Sec. & Compli. Officer
Balvinder Singh Guleri
C-61 (A&B) Road No 1-C,
V K I Area,
Rajasthan - 302013
Tel: +91141 4036 113
Website: https://www.mangals.com
Email: compliance@mangals.com
Tel: -
Website: -
Email: -
Summary
No Record Found
Reports by Mangal Electrical Industries Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.