Meesho Ltd Annually Results

|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
9,389.9
7,615.15
5,734.52
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
9,389.9
7,615.15
5,734.52
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
511
244.09
163.17
Total Income
9,900.9
7,859.24
5,897.69
Total Expenditure
11,314.84
8,122.4
7,538.22
PBIDT
-1,413.94
-263.16
-1,640.53
Interest
6.9
6.37
1.34
PBDT
-1,420.84
-269.53
-1,641.87
Depreciation
34.03
58.11
30.04
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
2,486.84
0
0
Deferred Tax
0
0
0
Reported Profit After Tax
-3,941.71
-327.64
-1,671.9
Minority Interest After NP
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
-3,941.71
-327.64
-1,671.9
Extra-ordinary Items
955.07
-13.11
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
-4,896.78
-314.53
-1,671.9
EPS (Unit Curr.)
-9.98
-0.87
-4.43
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
397.74
354.14
354.14
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
-15.05
-3.45
-28.6
PBDTM(%)
-15.13
-3.53
-28.63
PATM(%)
-41.97
-4.3
-29.15
