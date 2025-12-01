iifl-logo

Meesho Ltd Annually Results

Financials

Profit & LossBalance SheetCash FlowRatiosResults
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Gross Sales

9,389.9

7,615.15

5,734.52

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

9,389.9

7,615.15

5,734.52

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

511

244.09

163.17

Total Income

9,900.9

7,859.24

5,897.69

Total Expenditure

11,314.84

8,122.4

7,538.22

PBIDT

-1,413.94

-263.16

-1,640.53

Interest

6.9

6.37

1.34

PBDT

-1,420.84

-269.53

-1,641.87

Depreciation

34.03

58.11

30.04

Minority Interest Before NP

0

0

0

Tax

2,486.84

0

0

Deferred Tax

0

0

0

Reported Profit After Tax

-3,941.71

-327.64

-1,671.9

Minority Interest After NP

0

0

0

Net Profit after Minority Interest

-3,941.71

-327.64

-1,671.9

Extra-ordinary Items

955.07

-13.11

0

Adjusted Profit After Extra-ordinary item

-4,896.78

-314.53

-1,671.9

EPS (Unit Curr.)

-9.98

-0.87

-4.43

Book Value (Unit Curr.)

0

0

0

Dividend (%)

0

0

0

Equity

397.74

354.14

354.14

Public Shareholding (Number)

0

0

0

Public Shareholding (%)

0

0

0

Pledged/Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

Non Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

PBIDTM(%)

-15.05

-3.45

-28.6

PBDTM(%)

-15.13

-3.53

-28.63

PATM(%)

-41.97

-4.3

-29.15

