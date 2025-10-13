Midwest Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
626.18
585.62
502.52
525.24
Excise Duty
0
0
0
0
Net Sales
626.18
585.62
502.52
525.24
Other Operating Income
0
0
0
0
Other Income
42.75
17.71
19.72
14.26
Total Income
668.93
603.33
522.24
539.49
Total Expenditure
454.4
434.18
412.94
419.51
PBIDT
214.53
169.15
109.3
119.99
Interest
10.93
9.16
9.06
9.05
PBDT
203.6
159.99
100.24
110.93
Depreciation
25.59
22.18
21.54
17.63
Minority Interest Before NP
0
0
0
0
Tax
45.62
38.49
23.42
26.6
Deferred Tax
-0.91
-1.01
0.84
-0.4
Reported Profit After Tax
133.3
100.32
54.44
67.09
Minority Interest After NP
0
3.8
0.35
3.32
Net Profit after Minority Interest
133.3
96.53
54.08
63.78
Extra-ordinary Items
0
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
133.3
96.53
54.08
63.78
EPS (Unit Curr.)
788.47
29.67
16.1
19.84
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
0
Equity
16.91
9.66
0.74
0.74
Public Shareholding (Number)
0
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
PBIDTM(%)
34.26
28.88
21.75
22.84
PBDTM(%)
32.51
27.31
19.94
21.11
PATM(%)
21.28
17.13
10.83
12.77
