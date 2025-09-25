Om Metallogic Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
38.55
37.81
Excise Duty
0
0
Net Sales
38.55
37.81
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.37
0.03
Total Income
38.91
37.84
Total Expenditure
34.75
35.33
PBIDT
4.16
2.51
Interest
1.08
0.94
PBDT
3.08
1.57
Depreciation
0.12
0.1
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
0.74
0.37
Deferred Tax
0.01
0
Reported Profit After Tax
2.22
1.1
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
2.22
1.1
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
2.22
1.1
EPS (Unit Curr.)
4.3
5.25
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
5.26
2
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
10.79
6.63
PBDTM(%)
7.98
4.15
PATM(%)
5.75
2.9
