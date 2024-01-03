Omnitech Engineering Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
15,204.95
|103.25
|16,243.45
|29.94
|0.2
|766.75
|2,743.63
Tega Industries Ltd
TEGA
1,639.7
|80.69
|12,318.69
|28.15
|0.11
|186.77
|411.89
Aequs Ltd
AEQUS
142.9
|0
|9,583.81
|-6.38
|0
|30.9
|28.28
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
788.4
|71.87
|4,900.43
|15.09
|0
|136.34
|86.1
Skipper Ltd
SKIPPER
375.75
|23.09
|4,243.61
|50.17
|0.03
|1,370.59
|112.39
