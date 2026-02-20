iifl-logo

Omnitech Engineering Ltd Share Price Live

Add as a Preferred Source on Google
0
(0%)

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Equities

Futures

Option

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Omnitech Engineering Ltd KEY RATIOS

Sector

-

Open

-

Prev. Close

-

Turnover(Lac.)

-

Day's High

-

Day's Low

-

52 Week's High

-

52 Week's Low

-

Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

-

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

Omnitech Engineering Ltd Corporate Action

No Record Found

NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Karvy Customer: For activating your account click here.

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

SHAREHOLDING SNAPSHOT

20 Feb, 2026|12:16 PM
Jun-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 94.08%

Foreign: 0.00%

Indian: 94.08%

Non-Promoter- 5.91%

Institutions: 5.91%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Read More
Share PriceShare Price

Omnitech Engineering Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

5

5

Preference Capital

0

0

Reserves

66.67

29.29

Net Worth

71.67

34.29

Minority Interest

View Balance Sheet

No Record Found

No Record Found

No Record Found

Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Gross Sales

342.91

178.18

177.33

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

342.91

178.18

177.33

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

6.79

3.77

6.38

Omnitech Engineering Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

LMW Ltd

LMW

15,204.95

103.2516,243.4529.940.2766.752,743.63

Tega Industries Ltd

TEGA

1,639.7

80.6912,318.6928.150.11186.77411.89

Aequs Ltd

AEQUS

142.9

09,583.81-6.38030.928.28

KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd

KRN

788.4

71.874,900.4315.090136.3486.1

Skipper Ltd

SKIPPER

375.75

23.094,243.6150.170.031,370.59112.39

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT Omnitech Engineering Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

Plot#.2500 Kranti Gate Main Rd,

GIDC Lodhika Ind Este Metoda,

Gujarat - 360021

Tel: +91 2827 287637

Website: http://www.omnitecheng.com

Email: compliance@omnitecheng.com

Registrar Office

No Record Found

Summary

No Record Found

Reports by Omnitech Engineering Ltd

Company FAQs

What is the Omnitech Engineering Ltd share price today?

The Omnitech Engineering Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Omnitech Engineering Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Omnitech Engineering Ltd is ₹undefined Cr. as of 20 Feb ‘26

What is the PE and PB ratio of Omnitech Engineering Ltd?

The PE and PB ratios of Omnitech Engineering Ltd is undefined and undefined as of 20 Feb ‘26

What is the 52 Week High and Low of Omnitech Engineering Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Omnitech Engineering Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Omnitech Engineering Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 20 Feb ‘26

What is the CAGR of Omnitech Engineering Ltd?

Omnitech Engineering Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Omnitech Engineering Ltd?

The shareholding pattern of Omnitech Engineering Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

QUICKLINKS FOR Omnitech Engineering Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2026, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018

ISO certification icon
We are ISO/IEC 27001:2022 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.