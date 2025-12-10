Park Medi World Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
1,393.57
1,231.07
1,254.6
1,084.38
Excise Duty
0
0
0
0
Net Sales
1,393.57
1,231.07
1,254.6
1,084.38
Other Operating Income
0
0
0
0
Other Income
32.4
32.02
17.58
9.57
Total Income
1,425.97
1,263.08
1,272.18
1,093.96
Total Expenditure
1,021.4
924.03
866.03
740.68
PBIDT
404.58
339.06
406.15
353.28
Interest
59.68
70.32
50.6
39.84
PBDT
344.9
268.74
355.55
313.44
Depreciation
58.23
50.57
40.52
35.07
Minority Interest Before NP
0
0
0
0
Tax
79.3
82.52
93.32
74.38
Deferred Tax
-5.84
-16.37
-6.48
4.61
Reported Profit After Tax
213.22
152.01
228.19
199.38
Minority Interest After NP
8.05
-1.49
0
0
Net Profit after Minority Interest
205.16
153.49
228.19
199.38
Extra-ordinary Items
0
-2.03
-1.25
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
205.16
155.52
229.44
199.38
EPS (Unit Curr.)
5.55
3.95
29.68
25.93
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
0
Equity
76.88
76.88
76.88
76.88
Public Shareholding (Number)
0
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
PBIDTM(%)
29.03
27.54
32.37
32.57
PBDTM(%)
24.74
21.82
28.33
28.9
PATM(%)
15.3
12.34
18.18
18.38
No Record Found
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.