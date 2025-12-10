Park Medi World Ltd Half Yearly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Sept-2025
|Mar-2025
|Sept-2024
Gross Sales
808.66
702.06
691.51
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
808.66
702.06
691.51
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
14.74
16.46
15.95
Total Income
823.39
718.52
707.45
Total Expenditure
591.52
519.51
501.89
PBIDT
231.87
199.01
205.57
Interest
29.66
29.14
30.54
PBDT
202.21
169.87
175.03
Depreciation
28.32
30.7
27.52
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
44.41
37.02
42.28
Deferred Tax
-9.66
1.82
-7.67
Reported Profit After Tax
139.14
100.33
112.89
Minority Interest After NP
7.13
8.05
0
Net Profit after Minority Interest
132.01
92.27
112.89
Extra-ordinary Items
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
132.01
92.27
112.89
EPS (Unit Curr.)
3.62
2.4
19.19
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
76.88
76.88
76.88
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
28.67
28.34
29.72
PBDTM(%)
-
-
-
PATM(%)
17.2
14.29
16.32
