Rubicon Research Ltd Annually Results

|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
1,284.27
853.89
393.52
313.57
Excise Duty
0
0
0
0
Net Sales
1,284.27
853.89
393.52
313.57
Other Operating Income
0
0
0
0
Other Income
11.95
18.5
25.48
16.85
Total Income
1,296.22
872.39
419
330.42
Total Expenditure
1,028.33
699.3
375.03
352.8
PBIDT
267.89
173.09
43.97
-22.38
Interest
36.78
31.26
18.96
9.72
PBDT
231.11
141.83
25.01
-32.11
Depreciation
36.59
38.97
36.06
34.01
Minority Interest Before NP
0
0
0
0
Tax
62.34
13.36
8.32
3.55
Deferred Tax
-2.18
-1.51
-2.48
-2.54
Reported Profit After Tax
134.36
91.01
-16.89
-67.12
Minority Interest After NP
0
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
134.36
91.01
-16.89
-67.12
Extra-ordinary Items
0
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
134.36
91.01
-16.89
-67.12
EPS (Unit Curr.)
8.82
5.98
-1.11
-4.41
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
0
Dividend (%)
0
2
0
0
Equity
15.41
15.21
5.07
5.07
Public Shareholding (Number)
0
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
0
PBIDTM(%)
20.85
20.27
11.17
-7.13
PBDTM(%)
17.99
16.6
6.35
-10.24
PATM(%)
10.46
10.65
-4.29
-21.4
