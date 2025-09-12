No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Equity Capital
4.08
1.08
1.08
1.08
Preference Capital
0
0
0
0
Reserves
8.91
2.53
1.04
0.47
Net Worth
12.99
3.61
2.12
1.55
Minority Interest
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Hindustan Zinc Ltd
HINDZINC
446.15
|18.5
|1,88,512.61
|2,204
|6.5
|7,544
|31.45
Hindalco Industries Ltd
HINDALCO
742.45
|24.62
|1,66,845.33
|1,862
|0.67
|24,264
|312.42
National Aluminium Company Ltd
NATIONALUM
214.35
|6.8
|39,368.2
|1,063.86
|4.9
|3,806.94
|98.25
Hindustan Copper Ltd
HINDCOPPER
248.55
|49.12
|24,035.38
|134.28
|0.59
|516.37
|27.55
Gravita India Ltd
GRAVITA
1,659.25
|54.12
|12,246.67
|67.95
|0.38
|850.78
|216.11
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Managing Director
Sanket Sanjay Deora
Executive Director
Sanjay Deora
Non Executive Director
Virenkumar Ghanshyambhai Patel
Independent Director
Niki Nitin Thakkar
Independent Director
Monika Gaurav Gupta
Company Sec. & Compli. Officer
Bhushan Pramod Puranik
Block No.265 Rakanpur,
Opp. Manpasand Waybridge Kalol,
Gujarat - 382721
Tel: +91 92272 10022
Website: https://sampataluminium.com
Email: cs@sampataluminium.com
Tel: -
Website: -
Email: -
Summary
