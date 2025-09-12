iifl-logo

Sampat Aluminium Ltd Share Price Live

Sampat Aluminium Ltd KEY RATIOS

Sector

Open

0

Prev. Close

0

Turnover(Lac.)

0

Day's High

0

Day's Low

0

52 Week's High

0

52 Week's Low

0

Book Value

0

Face Value

0

Mkt Cap (₹ Cr.)

0

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Sampat Aluminium Ltd Corporate Action

NEWS AND UPDATE

SHAREHOLDING SNAPSHOT

14 Sep, 2025|06:19 AM
Mar-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 90.95%

Foreign: 0.00%

Indian: 90.95%

Non-Promoter- 9.04%

Institutions: 9.04%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Share Price

Sampat Aluminium Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2024Mar-2023Mar-2022Mar-2021

Equity Capital

4.08

1.08

1.08

1.08

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

8.91

2.53

1.04

0.47

Net Worth

12.99

3.61

2.12

1.55

Minority Interest

Sampat Aluminium Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Hindustan Zinc Ltd

HINDZINC

446.15

18.51,88,512.612,2046.57,54431.45

Hindalco Industries Ltd

HINDALCO

742.45

24.621,66,845.331,8620.6724,264312.42

National Aluminium Company Ltd

NATIONALUM

214.35

6.839,368.21,063.864.93,806.9498.25

Hindustan Copper Ltd

HINDCOPPER

248.55

49.1224,035.38134.280.59516.3727.55

Gravita India Ltd

GRAVITA

1,659.25

54.1212,246.6767.950.38850.78216.11

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Sampat Aluminium Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Managing Director

Sanket Sanjay Deora

Executive Director

Sanjay Deora

Non Executive Director

Virenkumar Ghanshyambhai Patel

Independent Director

Niki Nitin Thakkar

Independent Director

Monika Gaurav Gupta

Company Sec. & Compli. Officer

Bhushan Pramod Puranik

Registered Office

Block No.265 Rakanpur,

Opp. Manpasand Waybridge Kalol,

Gujarat - 382721

Tel: +91 92272 10022

Website: https://sampataluminium.com

Email: cs@sampataluminium.com

Registrar Office

Tel: -

Website: -

Email: -

Summary

Reports by Sampat Aluminium Ltd

Company FAQs

What is the Sampat Aluminium Ltd share price today?

The Sampat Aluminium Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Sampat Aluminium Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Sampat Aluminium Ltd is ₹undefined Cr. as of 14 Sep ‘25

What is the PE and PB ratio of Sampat Aluminium Ltd?

The PE and PB ratios of Sampat Aluminium Ltd is undefined and undefined as of 14 Sep ‘25

What is the 52 Week High and Low of Sampat Aluminium Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Sampat Aluminium Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Sampat Aluminium Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 14 Sep ‘25

What is the CAGR of Sampat Aluminium Ltd?

Sampat Aluminium Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Sampat Aluminium Ltd?

The shareholding pattern of Sampat Aluminium Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

