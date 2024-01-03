Shadowfax Technologies Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Container Corporation Of India Ltd
CONCOR
519.75
|30.92
|39,585.09
|376.75
|1.77
|2,351.36
|167.36
Delhivery Ltd
DELHIVERY
401.55
|108.23
|30,047.69
|61.24
|0
|2,381.51
|134.76
Aegis Vopak Terminals Ltd
AEGISVOPAK
216.9
|149.59
|24,032.34
|48.99
|0
|160.98
|42.16
Blue Dart Express Ltd
BLUEDART
5,399.8
|49.52
|12,813.73
|79.5
|0.46
|1,549.33
|712.86
Blackbuck Ltd
BLACKBUCK
626
|29.7
|11,348.24
|30.58
|0
|148.67
|72.53
