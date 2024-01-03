Shayona Engineering Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
14,157
|99.48
|15,123.92
|45.14
|0.21
|776.03
|2,743.63
Tega Industries Ltd
TEGA
1,827.15
|76.04
|13,726.96
|48.02
|0.1
|232.98
|411.89
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
692.85
|65.49
|4,306.52
|23.66
|0
|223.43
|86.1
Skipper Ltd
SKIPPER
370.9
|24.71
|4,187.61
|36.89
|0.03
|1,261.79
|112.42
The Anup Engineering Ltd
ANUP
1,982.75
|33.59
|3,971.74
|32.03
|0.86
|232.64
|316.52
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund & Specialized Investment Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.