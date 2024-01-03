Siddhi Cotspin Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Grasim Industries Ltd
GRASIM
2,841.6
|0
|1,93,375.72
|-118.18
|0.35
|9,223.13
|799.35
Trident Ltd
TRIDENT
29.77
|35.02
|15,170.99
|139.36
|1.21
|1,700.23
|7.69
Swan Corp Ltd
SWANCORP
457.75
|0
|14,348.49
|7.72
|0.02
|48
|145.78
Vardhman Textiles Ltd
VTL
436.9
|14.8
|12,636.34
|201.62
|1.14
|2,342.32
|331.15
Welspun Living Ltd
WELSPUNLIV
124.15
|27.59
|12,065
|75.98
|0.14
|1,882.93
|40.19
No Record Found
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.