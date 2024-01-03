iifl-logo

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICKLINKS FOR Sihora Industries Ltd

Sihora Industries Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

0
(0%)

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

SIHORA INDUSTRIES LTD PEER COMPARISON

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Grasim Industries Ltd

GRASIM

2,812.95

01,91,426.04-118.180.369,223.13799.35

Trident Ltd

TRIDENT

28.35

33.3514,447.35139.361.271,700.237.69

Swan Corp Ltd

SWANCORP

445.05

013,950.47.720.0248145.78

Welspun Living Ltd

WELSPUNLIV

122.85

27.311,938.6775.980.141,882.9340.19

Vardhman Textiles Ltd

VTL

402.15

13.6211,631.28201.621.242,342.32331.15

Sihora Industries Ltd: RELATED NEWS

No Record Found

QUICKLINKS FOR Sihora Industries Ltd

Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2025, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

ISO certification icon
We are ISO 27001:2013 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.