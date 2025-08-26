Sugs Lloyd Ltd Quarterly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Jun-2024
Gross Sales
25.49
Excise Duty
0
Net Sales
25.49
Other Operating Income
0
Other Income
1.28
Total Income
26.78
Total Expenditure
21.62
PBIDT
5.16
Interest
0.44
PBDT
4.72
Depreciation
0.08
Minority Interest Before NP
0
Tax
1.07
Deferred Tax
0.04
Reported Profit After Tax
3.53
Minority Interest After NP
0
Net Profit after Minority Interest
3.53
Extra-ordinary Items
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
3.53
EPS (Unit Curr.)
3.62
Book Value (Unit Curr.)
0
Dividend (%)
0
Equity
9.75
Public Shareholding (Number)
0
Public Shareholding (%)
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
PBIDTM(%)
20.24
PBDTM(%)
18.51
PATM(%)
13.84
No Record Found
