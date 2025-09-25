Valplast Technologies Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
64.94
27.21
Excise Duty
0
0
Net Sales
64.94
27.21
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.29
0.13
Total Income
65.23
27.34
Total Expenditure
54.85
24.04
PBIDT
10.38
3.3
Interest
0.82
0.52
PBDT
9.56
2.78
Depreciation
0.77
0.89
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
2.29
0.59
Deferred Tax
-0.01
0.02
Reported Profit After Tax
6.51
1.28
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
6.52
1.27
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
6.52
1.27
EPS (Unit Curr.)
4.76
1.02
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
14.43
12.5
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
15.98
12.12
PBDTM(%)
14.72
10.21
PATM(%)
10.02
4.7
