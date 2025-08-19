iifl-logo

Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd Annually Results

572.05
(4.77%)
Aug 20, 2025|12:00:00 AM

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Financials

Profit & LossBalance SheetCash FlowRatiosResults
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2025

Gross Sales

1,770

Excise Duty

0

Net Sales

1,770

Other Operating Income

0

Other Income

60.03

Total Income

1,830.04

Total Expenditure

1,696.84

PBIDT

133.2

Interest

207.55

PBDT

-74.35

Depreciation

147.49

Minority Interest Before NP

0

Tax

0

Deferred Tax

0

Reported Profit After Tax

-221.84

Minority Interest After NP

-0.17

Net Profit after Minority Interest

-221.67

Extra-ordinary Items

0

Adjusted Profit After Extra-ordinary item

-221.67

EPS (Unit Curr.)

-79.74

Book Value (Unit Curr.)

0

Dividend (%)

0

Equity

29.66

Public Shareholding (Number)

0

Public Shareholding (%)

0

Pledged/Encumbered - No. of Shares

0

Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

Pledged/Encumbered - % in Total Equity

0

Non Encumbered - No. of Shares

0

Non Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

Non Encumbered - % in Total Equity

0

PBIDTM(%)

7.52

PBDTM(%)

-4.2

PATM(%)

-12.53

Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd: Related NEWS

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

QUICKLINKS FOR Bluestone Jewellery & Lifestyle Ltd

Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2025, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

ISO certification icon
We are ISO 27001:2013 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.