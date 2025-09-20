|Purpose
|AGM Date
|Announcement Date
|AGM
|20 Sep 2025
|26 Aug 2025
|ANNUAL REPORT AS PER REGULATION34(1) OF SEBI 2015. AGM HELD ON 20.9.2025 . (As Per BSE Announcement Dated on: 25/09/2025)
Invest wise with Expert advice
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.