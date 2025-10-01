No Record Found
Sector
Open₹0
Prev. Close₹0
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹0
Day's Low₹0
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹0
Face Value₹0
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Equity Capital
7.01
7.01
7.01
7.01
Preference Capital
2.34
2.34
2.34
2.34
Reserves
-15.7
-15.16
-14.87
-14.36
Net Worth
-6.35
-5.81
-5.52
-5.01
Minority Interest
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Revenue
0
0
0
0
yoy growth (%)
0
0
0
0
Raw materials
0
0
0
0
As % of sales
0
0
0
0
Employee costs
-0.37
-0.35
-0.34
-0.3
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Profit before tax
-0.5
-0.79
-0.77
-0.76
Depreciation
-0.03
-0.03
-0.04
-0.03
Tax paid
0
0
0
0
Working capital
-1
0.18
-0.04
-0.74
Other operating items
|Y/e 31 Mar
|Mar-2022
|Mar-2021
|Mar-2020
|Mar-2018
Growth matrix (%)
Revenue growth
0
0
0
0
Op profit growth
-23.23
-3.24
1.37
-38.11
EBIT growth
-36.04
2.97
1.49
59.61
Net profit growth
-36.03
2.97
1.49
59.59
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JSW Steel Ltd
JSWSTEEL
1,142.9
|36.46
|2,79,490.93
|2,178
|0.31
|30,727
|326.23
Tata Steel Ltd
TATASTEEL
168.7
|14.21
|2,10,597.1
|3,523.25
|2.13
|30,599.1
|128
Jindal Steel Ltd
JINDALSTEL
1,063.8
|22.47
|1,08,516.97
|1,623.9
|0.19
|12,420.42
|487.83
Jindal Stainless Ltd
JSL
737.9
|22.97
|60,833.92
|641.64
|0.41
|10,340.51
|196.46
Steel Authority of India Ltd
SAIL
134.7
|19.64
|55,638.18
|685.48
|1.19
|25,921.46
|134.74
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & MD & CEO
Sunil Khetawat
Executive Director
Sandeep Khetawat
Independent Director
Malay Sengupta
Independent Director
Jahar Bagchi
Additional Director
Anita Saha
Company Sec. & Compli. Officer
Subrata Kumar Ray
Industrial Estate,
Chattisgarh - 490026
Tel: 91-0788-356314 /356130
Website: http://www.bhilaiwire.com
Email: bwlltd@sify.com
Industrial Area,
Bhilai - 490 026
Tel: -
Website: -
Email: bwlltd@sify.com
Summary
No Record Found
Reports by BWL Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.