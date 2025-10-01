iifl-logo

BWL Ltd Share Price Live

0
(0%)

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Equities

Futures

Option

No Record Found

Loading...

BWL Ltd KEY RATIOS

Sector

Open

0

Prev. Close

0

Turnover(Lac.)

0

Day's High

0

Day's Low

0

52 Week's High

0

52 Week's Low

0

Book Value

0

Face Value

0

Mkt Cap (₹ Cr.)

0

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

BWL Ltd Corporate Action

30 Jul 2025

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

arrow

26 Aug 2025

12:00 AM

AGM

Announcement Date: 26 Aug, 2025

arrow

NEWS AND UPDATE

No Record Found

Invest wise with Expert advice

By continuing, I accept the T&C and agree to receive communication on Whatsapp

Knowledge Center

Demat Account

View More

Trading Account

View More

SHAREHOLDING SNAPSHOT

01 Oct, 2025|04:28 AM
Jun-2025Mar-2025Dec-2024Sep-2024
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 43.17%

Foreign: 0.00%

Indian: 43.17%

Non-Promoter- 3.95%

Institutions: 3.94%

Non-Institutions: 52.88%

Custodian: 0.00%

Read More
Share Price

BWL Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2024Mar-2023Mar-2022Mar-2021

Equity Capital

7.01

7.01

7.01

7.01

Preference Capital

2.34

2.34

2.34

2.34

Reserves

-15.7

-15.16

-14.87

-14.36

Net Worth

-6.35

-5.81

-5.52

-5.01

Minority Interest

View Balance Sheet
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Revenue

0

0

0

0

yoy growth (%)

0

0

0

0

Raw materials

0

0

0

0

As % of sales

0

0

0

0

Employee costs

-0.37

-0.35

-0.34

-0.3

View Profit & Loss
Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Profit before tax

-0.5

-0.79

-0.77

-0.76

Depreciation

-0.03

-0.03

-0.04

-0.03

Tax paid

0

0

0

0

Working capital

-1

0.18

-0.04

-0.74

Other operating items

View Cash Flow
Y/e 31 MarMar-2022Mar-2021Mar-2020Mar-2018

Growth matrix (%)

Revenue growth

0

0

0

0

Op profit growth

-23.23

-3.24

1.37

-38.11

EBIT growth

-36.04

2.97

1.49

59.61

Net profit growth

-36.03

2.97

1.49

59.59

View Ratios

No Record Found

BWL Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

JSW Steel Ltd

JSWSTEEL

1,142.9

36.462,79,490.932,1780.3130,727326.23

Tata Steel Ltd

TATASTEEL

168.7

14.212,10,597.13,523.252.1330,599.1128

Jindal Steel Ltd

JINDALSTEL

1,063.8

22.471,08,516.971,623.90.1912,420.42487.83

Jindal Stainless Ltd

JSL

737.9

22.9760,833.92641.640.4110,340.51196.46

Steel Authority of India Ltd

SAIL

134.7

19.6455,638.18685.481.1925,921.46134.74

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

View All Peer Comparision

MORE ABOUT BWL Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & MD & CEO

Sunil Khetawat

Executive Director

Sandeep Khetawat

Independent Director

Malay Sengupta

Independent Director

Jahar Bagchi

Additional Director

Anita Saha

Company Sec. & Compli. Officer

Subrata Kumar Ray

Registered Office

Industrial Estate,

Chattisgarh - 490026

Tel: 91-0788-356314 /356130

Website: http://www.bhilaiwire.com

Email: bwlltd@sify.com

Registrar Office

Industrial Area,

Bhilai - 490 026

Tel: -

Website: -

Email: bwlltd@sify.com

Summary

No Record Found

Reports by BWL Ltd

Company FAQs

What is the BWL Ltd share price today?

The BWL Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of BWL Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of BWL Ltd is ₹undefined Cr. as of 01 Oct ‘25

What is the PE and PB ratio of BWL Ltd?

The PE and PB ratios of BWL Ltd is undefined and undefined as of 01 Oct ‘25

What is the 52 Week High and Low of BWL Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a BWL Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of BWL Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 01 Oct ‘25

What is the CAGR of BWL Ltd?

BWL Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at 623.01%, 3 Month at 155.52% and 1 Month at 21.54%.

What is the shareholding pattern of BWL Ltd?

The shareholding pattern of BWL Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

QUICKLINKS FOR BWL Ltd

Information
Share PriceFutures PriceOption ChainHistorical Data
Financials
Profit & LossBalance SheetCash FlowKey Ratios
Results
Quarterly ResultHalf Yearly ResultNine Monthly ResultAnnual Result
News
Company
Market
Derivatives
IPO
Mutual Funds
Calculators
Nifty 50
Company
Knowledge Center
News
Logo

Logo IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000

Logo IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696

Download The App Now

appapp
Loading...

Follow us on

facebooktwitterrssyoutubeinstagramlinkedintelegram

2025, IIFL Capital Services Ltd. All Rights Reserved

About
IIFL Group
Products & Services
Trading Documentation
Useful Links
For Investors

ATTENTION INVESTORS

RISK DISCLOSURE ON DERIVATIVES

Copyright © IIFL Capital Services Limited (Formerly known as IIFL Securities Ltd). All rights Reserved.

IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor)

ISO certification icon
We are ISO 27001:2013 Certified.

This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.