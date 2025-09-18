Ecoline Exim Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
272.19
303.66
198.45
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
272.19
303.66
198.45
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
8.4
7.01
1.97
Total Income
280.59
310.67
200.42
Total Expenditure
246.85
280.44
189.85
PBIDT
33.74
30.23
10.56
Interest
2
2.55
1.94
PBDT
31.74
27.69
8.62
Depreciation
3.13
3.13
3.23
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
7.12
7.21
1.94
Deferred Tax
-0.34
-0.42
0.04
Reported Profit After Tax
21.83
17.77
3.41
Minority Interest After NP
-0.76
-1.08
-0.43
Net Profit after Minority Interest
22.59
18.86
3.84
Extra-ordinary Items
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
22.59
18.86
3.84
EPS (Unit Curr.)
195.51
163.21
33.23
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
1.16
1.16
1.16
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
12.39
9.95
5.32
PBDTM(%)
11.66
9.11
4.34
PATM(%)
8.02
5.85
1.71
