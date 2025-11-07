Physicswallah Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
2,886.64
1,940.71
744.32
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
2,886.64
1,940.71
744.32
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
152.45
145.86
28.23
Total Income
3,039.09
2,086.57
772.54
Total Expenditure
2,845.89
2,915.91
758.69
PBIDT
193.2
-829.35
13.86
Interest
85.32
65.06
20.72
PBDT
107.87
-894.4
-6.86
Depreciation
366.43
298.29
82.59
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
1.53
0
14.52
Deferred Tax
-16.83
-61.56
-19.89
Reported Profit After Tax
-243.26
-1,131.13
-84.08
Minority Interest After NP
-27.36
-90.7
-2.63
Net Profit after Minority Interest
-215.9
-1,040.43
-81.45
Extra-ordinary Items
-32.48
71.22
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
-183.42
-1,111.65
-81.45
EPS (Unit Curr.)
-0.86
-173.41
-0.38
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
218.39
6
6
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
6.69
-42.73
1.86
PBDTM(%)
3.73
-46.08
-0.92
PATM(%)
-8.42
-58.28
-11.29
