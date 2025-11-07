iifl-logo

Physicswallah Ltd Annually Results

Financials

Profit & LossBalance SheetCash FlowRatiosResults
Particulars (Rupees in Crores.)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Gross Sales

2,886.64

1,940.71

744.32

Excise Duty

0

0

0

Net Sales

2,886.64

1,940.71

744.32

Other Operating Income

0

0

0

Other Income

152.45

145.86

28.23

Total Income

3,039.09

2,086.57

772.54

Total Expenditure

2,845.89

2,915.91

758.69

PBIDT

193.2

-829.35

13.86

Interest

85.32

65.06

20.72

PBDT

107.87

-894.4

-6.86

Depreciation

366.43

298.29

82.59

Minority Interest Before NP

0

0

0

Tax

1.53

0

14.52

Deferred Tax

-16.83

-61.56

-19.89

Reported Profit After Tax

-243.26

-1,131.13

-84.08

Minority Interest After NP

-27.36

-90.7

-2.63

Net Profit after Minority Interest

-215.9

-1,040.43

-81.45

Extra-ordinary Items

-32.48

71.22

0

Adjusted Profit After Extra-ordinary item

-183.42

-1,111.65

-81.45

EPS (Unit Curr.)

-0.86

-173.41

-0.38

Book Value (Unit Curr.)

0

0

0

Dividend (%)

0

0

0

Equity

218.39

6

6

Public Shareholding (Number)

0

0

0

Public Shareholding (%)

0

0

0

Pledged/Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Pledged/Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

Non Encumbered - No. of Shares

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Promoters Holding

0

0

0

Non Encumbered - % in Total Equity

0

0

0

PBIDTM(%)

6.69

-42.73

1.86

PBDTM(%)

3.73

-46.08

-0.92

PATM(%)

-8.42

-58.28

-11.29

