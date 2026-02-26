Invest wise with Expert advice
SectorRealty
Open₹1.19
Prev. Close₹1.09
Turnover(Lac.)₹14.97
Day's High₹1.19
Day's Low₹1.19
52 Week's High-
52 Week's Low-
Book Value-
Face Value-
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E-
EPS-
Divi. Yield-
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
DLF Ltd
DLF
604.15
|54.72
|1,49,545.96
|296.32
|0.99
|562.9
|117.03
Lodha Developers Ltd
LODHA
989.05
|34.46
|98,795.19
|1,145.7
|0.43
|4,307.3
|198
Prestige Estates Projects Ltd
PRESTIGE
1,391.6
|0
|59,940.42
|45.8
|0.13
|1,129.4
|274.24
Phoenix Mills Ltd
PHOENIXLTD
1,661.85
|203.16
|59,429.76
|45.8
|0.15
|145.63
|151.03
Oberoi Realty Ltd
OBEROIRLTY
1,526.65
|32.23
|55,509.34
|471.82
|0.52
|1,180.17
|417.92
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
No.42 D.No 54-28/3-5,
Opp Gurudwara Colony,
Andhra Pradesh - 520008
Tel: -
Website: -
Email: -
Summary
Reports by PVV Infra Ltd Partly Paid-up
