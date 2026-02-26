iifl-logo

PVV Infra Ltd Partly Paid-up Share Price Live

1.19
(9.17%)
Feb 27, 2026|04:01:00 PM

No Chart Data Available

  • Open1.19
  • Day's High1.19
  • Prev. Close1.09
  • Day's Low1.19
No Record Found

No Record Found

PVV Infra Ltd Partly Paid-up KEY RATIOS

Sector

Realty

Open

₹1.19

Prev. Close

₹1.09

Turnover(Lac.)

₹14.97

Day's High

₹1.19

Day's Low

₹1.19

52 Week's High

-

52 Week's Low

-

Book Value

-

Face Value

-

Mkt Cap (₹ Cr.)

0

P/E

-

EPS

-

Divi. Yield

-

PVV Infra Ltd Partly Paid-up Corporate Action

No Record Found

PVV Infra Ltd Partly Paid-up NEWS AND UPDATE

No Record Found

PVV Infra Ltd Partly Paid-up SHAREHOLDING SNAPSHOT

28 Feb, 2026|11:05 AM

No Record Found

Share PriceShare Price

PVV Infra Ltd Partly Paid-up FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

No Record Found

No Record Found

No Record Found

No Record Found

No Record Found

PVV Infra Ltd Partly Paid-up Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

DLF Ltd

DLF

604.15

54.721,49,545.96296.320.99562.9117.03

Lodha Developers Ltd

LODHA

989.05

34.4698,795.191,145.70.434,307.3198

Prestige Estates Projects Ltd

PRESTIGE

1,391.6

059,940.4245.80.131,129.4274.24

Phoenix Mills Ltd

PHOENIXLTD

1,661.85

203.1659,429.7645.80.15145.63151.03

Oberoi Realty Ltd

OBEROIRLTY

1,526.65

32.2355,509.34471.820.521,180.17417.92

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT PVV Infra Ltd Partly Paid-up

Management

Register Office

Registrar Office

No Record Found

Registered Office

No.42 D.No 54-28/3-5,

Opp Gurudwara Colony,

Andhra Pradesh - 520008

Tel: -

Website: -

Email: -

Registrar Office

No Record Found

Summary

No Record Found

Reports by PVV Infra Ltd Partly Paid-up

Company FAQs

What is the PVV Infra Ltd Partly Paid-up share price today?

The PVV Infra Ltd Partly Paid-up shares price on BOMBAY STOCK EXCHANGE (BSE) is ₹1.19 today.

What is the Market Cap of PVV Infra Ltd Partly Paid-up?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of PVV Infra Ltd Partly Paid-up is ₹0.00 Cr. as of 27 Feb ‘26

What is the PE and PB ratio of PVV Infra Ltd Partly Paid-up?

The PE and PB ratios of PVV Infra Ltd Partly Paid-up is undefined and 0.00 as of 27 Feb ‘26

What is the 52 Week High and Low of PVV Infra Ltd Partly Paid-up?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a PVV Infra Ltd Partly Paid-up stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of PVV Infra Ltd Partly Paid-up is ₹undefined and ₹undefined as of 27 Feb ‘26

What is the CAGR of PVV Infra Ltd Partly Paid-up?

PVV Infra Ltd Partly Paid-up's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of PVV Infra Ltd Partly Paid-up?

The shareholding pattern of PVV Infra Ltd Partly Paid-up is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

