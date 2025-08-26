No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Equity Capital
1.91
1.91
1.91
Preference Capital
0
0
0
Reserves
3.55
1.52
1.2
Net Worth
5.46
3.43
3.11
Minority Interest
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Grasim Industries Ltd
GRASIM
2,812.8
|0
|1,91,415.83
|-118.18
|0.36
|9,223.13
|799.35
Swan Energy Ltd
SWANENERGY
481.25
|0
|15,085.11
|7.72
|0.02
|48
|145.78
Trident Ltd
TRIDENT
28.25
|33.24
|14,396.39
|139.36
|1.27
|1,700.23
|7.69
Vardhman Textiles Ltd
VTL
413.7
|14.01
|11,965.31
|201.62
|1.21
|2,342.32
|331.15
Welspun Living Ltd
WELSPUNLIV
116.65
|25.92
|11,336.15
|75.98
|1.44
|1,882.93
|40.19
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Managing Director
ANUPAM KANSAL
Whole Time Director
NAINA KANSAL
Non Executive Director
Rose Kansal
Independent Director
Priyesh Kumar Sikariwal
Independent Director
Tarun Sharma
Company Sec. & Compli. Officer
Ayushi Verma
B-9 10 & 11 Udyog Puram,
Delhi Road Partapur,
Uttar Pradesh - 250103
Tel: +91 89583 42975
Website: http://www.rachitprints.co.in
Email: cs@rachitprints.co.in
Tel: -
Website: -
Email: -
Summary
Reports by Rachit Prints Ltd
