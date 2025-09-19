No Record Found
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
|Mar-2021
Equity Capital
147.62
147.62
60.71
2.55
Preference Capital
0
0
2.45
2.45
Reserves
286.58
142.49
121.98
107.95
Net Worth
434.2
290.11
185.14
112.95
Minority Interest
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Tata Consultancy Services Ltd
TCS
3,176.25
|23.7
|11,49,195.05
|12,552
|3.97
|52,788
|206.82
Infosys Ltd
INFY
1,540.25
|24.7
|6,39,880.26
|6,114
|2.79
|35,275
|203.74
HCL Technologies Ltd
HCLTECH
1,493.7
|31.98
|4,05,340.16
|2,888
|4.02
|13,073
|128.75
Wipro Ltd
WIPRO
256.85
|22.18
|2,69,270.42
|3,696.1
|2.33
|17,195.4
|60
LTIMindtree Ltd
LTIM
5,521.55
|35.29
|1,63,668
|1,297.4
|1.18
|9,421.1
|736.59
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director
PRAGNYAT PRAVIN LALWANI
Whole Time Director
Gautam Sampatraj Jain.
Non Executive Director
Jayeshkumar Chandrakant Shah
Independent Director
Abbhijet Ghag
Independent Director
Sowmya Vencatesan
Independent Director
Mehul Suresh Shah
Company Sec. & Compli. Officer
Manali Siddharth Shah
9 Lalwani Industrial Estate 14,
Katrak Road Wadala (W),
Maharashtra - 400031
Tel: +91 22 6627 0927
Website: http://www.seshaasai.com
Email: companysecretary@seshaasai.com
Summary
Reports by Seshaasai Technologies Ltd
