Seshaasai Technologies Ltd Share Price Live

0
(0%)

Seshaasai Technologies Ltd KEY RATIOS

Sector

Open

0

Prev. Close

0

Turnover(Lac.)

0

Day's High

0

Day's Low

0

52 Week's High

0

52 Week's Low

0

Book Value

0

Face Value

0

Mkt Cap (₹ Cr.)

0

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Seshaasai Technologies Ltd Corporate Action

NEWS AND UPDATE

SHAREHOLDING SNAPSHOT

19 Sep, 2025|03:21 PM
Dec-2024
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 95.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 95.00%

Non-Promoter- 500.00%

Institutions: 5.00%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Share Price

Seshaasai Technologies Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2024Mar-2023Mar-2022Mar-2021

Equity Capital

147.62

147.62

60.71

2.55

Preference Capital

0

0

2.45

2.45

Reserves

286.58

142.49

121.98

107.95

Net Worth

434.2

290.11

185.14

112.95

Minority Interest

Seshaasai Technologies Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Tata Consultancy Services Ltd

TCS

3,176.25

23.711,49,195.0512,5523.9752,788206.82

Infosys Ltd

INFY

1,540.25

24.76,39,880.266,1142.7935,275203.74

HCL Technologies Ltd

HCLTECH

1,493.7

31.984,05,340.162,8884.0213,073128.75

Wipro Ltd

WIPRO

256.85

22.182,69,270.423,696.12.3317,195.460

LTIMindtree Ltd

LTIM

5,521.55

35.291,63,6681,297.41.189,421.1736.59

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Seshaasai Technologies Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Managing Director

PRAGNYAT PRAVIN LALWANI

Whole Time Director

Gautam Sampatraj Jain.

Non Executive Director

Jayeshkumar Chandrakant Shah

Independent Director

Abbhijet Ghag

Independent Director

Sowmya Vencatesan

Independent Director

Mehul Suresh Shah

Company Sec. & Compli. Officer

Manali Siddharth Shah

Registered Office

9 Lalwani Industrial Estate 14,

Katrak Road Wadala (W),

Maharashtra - 400031

Tel: +91 22 6627 0927

Website: http://www.seshaasai.com

Email: companysecretary@seshaasai.com

Registrar Office

Tel: -

Website: -

Email: -

Summary

Company FAQs

What is the Seshaasai Technologies Ltd share price today?

The Seshaasai Technologies Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Seshaasai Technologies Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Seshaasai Technologies Ltd is ₹undefined Cr. as of 19 Sep ‘25

What is the PE and PB ratio of Seshaasai Technologies Ltd?

The PE and PB ratios of Seshaasai Technologies Ltd is undefined and undefined as of 19 Sep ‘25

What is the 52 Week High and Low of Seshaasai Technologies Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Seshaasai Technologies Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Seshaasai Technologies Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 19 Sep ‘25

What is the CAGR of Seshaasai Technologies Ltd?

Seshaasai Technologies Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Seshaasai Technologies Ltd?

The shareholding pattern of Seshaasai Technologies Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

Information
Financials
Results
News
