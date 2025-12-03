iifl-logo

Shri Kanha Stainless Ltd Share Price Live

23.25
(1.31%)
Mar 10, 2026

Equities

Futures

Option

  • Open23.9
  • Day's High23.9
  • 52 Wk High88
  • Prev. Close22.95
  • Day's Low22.95
  • 52 Wk Low 22.95
  • Turnover (lac)7.44
  • P/E0
  • Face Value10
  • Book Value0
  • EPS0
  • Mkt. Cap (Cr.)36.23
  • Div. Yield0
Shri Kanha Stainless Ltd KEY RATIOS

Sector

Steel

Open

₹23.9

Prev. Close

₹22.95

Turnover(Lac.)

₹7.44

Day's High

₹23.9

Day's Low

₹22.95

52 Week's High

₹88

52 Week's Low

₹22.95

Book Value

₹0

Face Value

₹10

Mkt Cap (₹ Cr.)

36.23

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Shri Kanha Stainless Ltd Corporate Action

26 Feb 2026

12:00 AM

Board Meeting

Agenda : Audited Result

Shri Kanha Stainless Ltd NEWS AND UPDATE

Shri Kanha Stainless Ltd SHAREHOLDING SNAPSHOT

10 Mar, 2026
Dec-2025Nov-2025Jul-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 66.99%

Foreign: 0.00%

Indian: 66.99%

Non-Promoter- 1.69%

Institutions: 1.69%

Non-Institutions: 31.30%

Custodian: 0.00%

Shri Kanha Stainless Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023

Equity Capital

0.87

0.87

0.87

Preference Capital

0

0

0

Reserves

11.29

5.5

2.9

Net Worth

12.16

6.37

3.77

Minority Interest

Shri Kanha Stainless Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

JSW Steel Ltd

JSWSTEEL

1,192.6

40.482,91,754.897570.2931,217340.94

Tata Steel Ltd

TATASTEEL

191.01

15.22,38,502.433,822.011.8835,219.38133.1

Jindal Steel Ltd

JINDALSTEL

1,144.1

26.521,16,743.98672.530.1713,559.05515.48

Steel Authority of India Ltd

SAIL

149.52

20.7861,813.31441.71.0727,371.39135.51

Jindal Stainless Ltd

JSL

709

21.1558,537.91665.850.4210,632.35210.4

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Shri Kanha Stainless Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Managing Director & Director (Finance)

JAI BHAGWAN AGARWAL

Whole Time Director

SHASHANK AGRAWAL

Non Executive Director

KAVITA AGARWAL

Independent Director

Abhishek Sharma

Independent Director

Priyanshi Agrawal

Company Sec. & Compli. Officer

Arzoo Mantri

Registered Office

Plot No.70-B Unit No.401-402,

4th Flr Trimurty Prime Tower,

Rajasthan - 302012

Tel: +91 925 704 3976

Website: http://www.kanhastainless.com

Email: info@kanhastainless.com

Registrar Office

T-34 2nd Floor,

Okhla Industria Area, Phase-II,

New Delhi-110020

Tel: 91-011-26387281/82/8

Website: www.masserv.com

Email: info@masserv.com

Summary

Shri Kanha Stainless Limited was incorporated on July 10, 2015 as Kanha Stainless Private Limited, a private limited company, dated July 10, 2015 issued by the Registrar of Companies at Jaipur. Subseq...
Reports by Shri Kanha Stainless Ltd

Company FAQs

What is the Shri Kanha Stainless Ltd share price today?

The Shri Kanha Stainless Ltd shares price on NATIONAL STOCK EXCHANGE (NSE) is ₹23.25 today.

What is the Market Cap of Shri Kanha Stainless Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Shri Kanha Stainless Ltd is ₹36.23 Cr. as of 10 Mar ‘26

What is the PE and PB ratio of Shri Kanha Stainless Ltd?

The PE and PB ratios of Shri Kanha Stainless Ltd is 0 and 0.61 as of 10 Mar ‘26

What is the 52 Week High and Low of Shri Kanha Stainless Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Shri Kanha Stainless Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Shri Kanha Stainless Ltd is ₹22.95 and ₹88 as of 10 Mar ‘26

What is the CAGR of Shri Kanha Stainless Ltd?

Shri Kanha Stainless Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at -72.55% and 1 Month at -16.55%.

What is the shareholding pattern of Shri Kanha Stainless Ltd?

The shareholding pattern of Shri Kanha Stainless Ltd is as follows:
Promoters - 67.00 %
Institutions - 1.69 %
Public - 31.31 %

