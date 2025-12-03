Invest wise with Expert advice
SectorSteel
Open₹23.9
Prev. Close₹22.95
Turnover(Lac.)₹7.44
Day's High₹23.9
Day's Low₹22.95
52 Week's High₹88
52 Week's Low₹22.95
Book Value₹0
Face Value₹10
Mkt Cap (₹ Cr.)36.23
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2023
Equity Capital
0.87
0.87
0.87
Preference Capital
0
0
0
Reserves
11.29
5.5
2.9
Net Worth
12.16
6.37
3.77
Minority Interest
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
JSW Steel Ltd
JSWSTEEL
1,192.6
|40.48
|2,91,754.89
|757
|0.29
|31,217
|340.94
Tata Steel Ltd
TATASTEEL
191.01
|15.2
|2,38,502.43
|3,822.01
|1.88
|35,219.38
|133.1
Jindal Steel Ltd
JINDALSTEL
1,144.1
|26.52
|1,16,743.98
|672.53
|0.17
|13,559.05
|515.48
Steel Authority of India Ltd
SAIL
149.52
|20.78
|61,813.31
|441.7
|1.07
|27,371.39
|135.51
Jindal Stainless Ltd
JSL
709
|21.15
|58,537.91
|665.85
|0.42
|10,632.35
|210.4
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
Chairman & Managing Director & Director (Finance)
JAI BHAGWAN AGARWAL
Whole Time Director
SHASHANK AGRAWAL
Non Executive Director
KAVITA AGARWAL
Independent Director
Abhishek Sharma
Independent Director
Priyanshi Agrawal
Company Sec. & Compli. Officer
Arzoo Mantri
Plot No.70-B Unit No.401-402,
4th Flr Trimurty Prime Tower,
Rajasthan - 302012
Tel: +91 925 704 3976
Website: http://www.kanhastainless.com
Email: info@kanhastainless.com
T-34 2nd Floor,
Okhla Industria Area, Phase-II,
New Delhi-110020
Tel: 91-011-26387281/82/8
Website: www.masserv.com
Email: info@masserv.com
Summary
Shri Kanha Stainless Limited was incorporated on July 10, 2015 as Kanha Stainless Private Limited, a private limited company, dated July 10, 2015 issued by the Registrar of Companies at Jaipur. Subseq...
