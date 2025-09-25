iifl-logo

Sodhani Capital Ltd Share Price Live

0
(0%)

Sodhani Capital Ltd KEY RATIOS

Sector

Open

0

Prev. Close

0

Turnover(Lac.)

0

Day's High

0

Day's Low

0

52 Week's High

0

52 Week's Low

0

Book Value

0

Face Value

0

Mkt Cap (₹ Cr.)

0

P/E

0

EPS

0

Divi. Yield

0

Sodhani Capital Ltd Corporate Action

NEWS AND UPDATE

SHAREHOLDING SNAPSHOT

25 Sep, 2025|03:32 PM
Aug-2025Mar-2025
  • Foreign Promoter
  • Indian Promoter
  • Institutions
  • Non Institutions
  • Custodies

Promoter- 100.00%

Foreign: 0.00%

Indian: 100.00%

Non-Promoter- 0.00%

Institutions: 0.00%

Non-Institutions: 0.00%

Custodian: 0.00%

Share Price

Sodhani Capital Ltd FINANCIALS

Balance Sheet

Profit & Loss

Cash Flow

Ratios

Results

Y/e 31 Mar( In .Cr)Mar-2025Mar-2024Mar-2023Mar-2022

Equity Capital

6.26

1.39

0.01

0.01

Preference Capital

0

0

0

0

Reserves

1.16

3.84

2.01

0.81

Net Worth

7.42

5.23

2.02

0.82

Minority Interest

Sodhani Capital Ltd Peer Comparison

Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)

Bajaj Finance Ltd

BAJFINANCE

1,029.9

41.66,40,853.414,133.080.5416,437.75141.41

Bajaj Finserv Ltd

BAJAJFINSV

2,068.2

263.133,30,459.73329.920.05434.3752.39

Jio Financial Services Ltd

JIOFIN

306.6

356.511,94,791.6971.460.16134.2839.32

Indian Railway Finance Corporation Ltd

IRFC

125.6

24.631,64,140.441,745.691.276,901.0741.64

Bajaj Holdings & Investment Ltd

BAJAJHLDNG

13,203.9

100.531,46,946.22,035.740.7294.751,740.67

Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.

MORE ABOUT Sodhani Capital Ltd

Management

Register Office

Registrar Office

Chairman & Exec. Director

Ajit Shah

ED / MD / Promoter

Ritika Sodhani

WTD & Executive Director

Aastha Sodhani

Independent Non Exe. Director

Pulkit Jain

Independent Non Exe. Director

Shiksha Sharma

Independent Non Exe. Director

Abhishek Gupta

Company Sec. & Compli. Officer

Renu Sharma

Registered Office

1st Flr C-373 C Block,

Vaishali Nagar,

Rajasthan - 302021

Tel: -

Website: http://www.sodhanicapital.com

Email: cs@sodhanicapital.com

Registrar Office

Tel: -

Website: -

Email: -

Summary

No Record Found

Company FAQs

What is the Sodhani Capital Ltd share price today?

The Sodhani Capital Ltd shares price on N/A is ₹undefined today.

What is the Market Cap of Sodhani Capital Ltd?

Market capitalization, short for market cap, is the market value of a publicly traded company's outstanding shares. The market cap of Sodhani Capital Ltd is ₹undefined Cr. as of 25 Sep ‘25

What is the PE and PB ratio of Sodhani Capital Ltd?

The PE and PB ratios of Sodhani Capital Ltd is undefined and undefined as of 25 Sep ‘25

What is the 52 Week High and Low of Sodhani Capital Ltd?

The 52-week high/low is the highest and lowest price at which a Sodhani Capital Ltd stock has traded during that given time period (similar to 1 year) and is considered as a technical indicator. The 52 week high and low of Sodhani Capital Ltd is ₹undefined and ₹undefined as of 25 Sep ‘25

What is the CAGR of Sodhani Capital Ltd?

Sodhani Capital Ltd's CAGR for 5 Years at N/I%, 3 Years at N/I%, 1 Year at N/I%, 6 Month at N/I%, 3 Month at N/I% and 1 Month at N/I%.

What is the shareholding pattern of Sodhani Capital Ltd?

The shareholding pattern of Sodhani Capital Ltd is as follows:
Promoters - N/I %
Institutions - N/I %
Public - N/I %

