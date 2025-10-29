Studds Accessories Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
Gross Sales
529.02
499.17
Excise Duty
0
0
Net Sales
529.02
499.17
Other Operating Income
0
0
Other Income
6.82
7.31
Total Income
535.84
506.48
Total Expenditure
438.83
439.12
PBIDT
97.01
67.36
Interest
1.61
2.82
PBDT
95.4
64.54
Depreciation
19.03
18.1
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
18.13
11.14
Deferred Tax
1.02
2.15
Reported Profit After Tax
57.23
33.15
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
57.23
33.15
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
57.23
33.15
EPS (Unit Curr.)
29.13
16.79
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
80
0
Equity
9.84
9.84
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
18.33
13.49
PBDTM(%)
18.03
12.92
PATM(%)
10.81
6.64
