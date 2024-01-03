Sundrex Oil Company Ltd Peer Comparison - Competitive Analysis

Invest wise with Expert advice
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
Supreme Petrochem Ltd
SPLPETRO
637.7
|39
|11,991.4
|48.2
|1.57
|1,094.62
|118.05
Styrenix Performance Materials Ltd
STYRENIX
1,997.6
|17.02
|3,513.78
|50.78
|1.55
|615.18
|512.56
Savita Oil Technologies Ltd
SOTL
361.7
|16.29
|2,479.83
|43.66
|1.11
|1,067.29
|255.28
Bhansali Engineering Polymers Ltd
BEPL
86.59
|12.94
|2,154.87
|40.09
|4.62
|325.1
|41.69
DCW Ltd
DCW
57.35
|33.93
|1,692.71
|13.81
|0.17
|539.21
|35.84
