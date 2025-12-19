Sundrex Oil Company Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
Gross Sales
67.2
48.31
Excise Duty
0
0
Net Sales
67.2
48.31
Other Operating Income
0
0
Other Income
1.92
0.88
Total Income
69.12
49.19
Total Expenditure
59.93
44.06
PBIDT
9.19
5.13
Interest
1.8
1.44
PBDT
7.39
3.69
Depreciation
0.35
0.24
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
1.57
0.81
Deferred Tax
0.03
0.07
Reported Profit After Tax
5.44
2.57
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
5.44
2.56
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
5.44
2.56
EPS (Unit Curr.)
5.64
26.17
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
9.64
0.98
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
13.67
10.61
PBDTM(%)
10.99
7.63
PATM(%)
8.09
5.31
No Record Found
