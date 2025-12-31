iifl-logo

finnifty Future Share Price

FUTURE FINNIFTY 24-02-2026

27,613.3
0 (0%)
CMP as on Wed December 31 2025 12:00:00 AM
  • Open27,924.9
  • Day's High27,960.4
  • Spot27,613.3
  • Day's Low27,924.9
  • Market Lot60
  • Roll Over%99.62
  • Roll Cost-0.64
  • Traded Vol.0 Cr (0%)

RITES bags $3.6 Million locomotive order from a Zimbabwe entity

RITES wins $3.6 mn order from Zimbabwe firm for diesel electric locomotives, to be executed in 3 months; stock up 2.45%.

31 Dec 2025|04:12 PM

IHCL offloads complete holding of Taj GVK Hotels

IHCL takes an exit from TAJ GVK Hotels. Shalini Bhupal acquires 25% stake for 592 crores

31 Dec 2025|11:30 AM

PowerGrid secures 2,000 MWh battery energy storage project

Power Grid Corporation of India Limited secures a letter of award for developing a large-scale battery energy storage system in Andhra Pradesh.

31 Dec 2025|11:15 AM

