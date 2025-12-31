Loading chart...
RITES wins $3.6 mn order from Zimbabwe firm for diesel electric locomotives, to be executed in 3 months; stock up 2.45%.
31 Dec 2025|04:12 PM
IHCL takes an exit from TAJ GVK Hotels. Shalini Bhupal acquires 25% stake for 592 crores
31 Dec 2025|11:30 AM
Power Grid Corporation of India Limited secures a letter of award for developing a large-scale battery energy storage system in Andhra Pradesh.
31 Dec 2025|11:15 AM
