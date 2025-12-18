No Record Found
Sector
Open₹0
Prev. Close₹0
Turnover(Lac.)₹0
Day's High₹0
Day's Low₹0
52 Week's High₹0
52 Week's Low₹0
Book Value₹0
Face Value₹0
Mkt Cap (₹ Cr.)0
P/E0
EPS0
Divi. Yield0
No Record Found
No Record Found
Invest wise with Expert advice
|Y/e 31 Mar( In .Cr)
|Mar-2025
|Mar-2024
|Mar-2022
Equity Capital
4.99
2
0.21
Preference Capital
0
0
0
Reserves
17.04
3.73
1.78
Net Worth
22.03
5.73
1.99
Minority Interest
No Record Found
No Record Found
No Record Found
No Record Found
Company Name
LTP
(₹)
P/E
(%)
Mkt.Cap
(₹Cr.)
NP Qtr
(₹Cr.)
Div.Yield
(%)
Sales Qtr
(₹.Cr)
Book Value
(₹)
LMW Ltd
LMW
14,986.5
|105.31
|16,010.08
|45.14
|0.2
|776.03
|2,743.63
Tega Industries Ltd
TEGA
1,910.05
|79.49
|14,349.77
|48.02
|0.09
|232.98
|411.89
Skipper Ltd
SKIPPER
434.15
|28.92
|4,901.73
|36.89
|0.02
|1,261.79
|112.42
KRN Heat Exchanger and Refrigeration Ltd
KRN
730.75
|69.07
|4,542.09
|23.66
|0
|223.43
|86.1
The Anup Engineering Ltd
ANUP
2,176.6
|36.87
|4,360.05
|32.03
|0.78
|232.64
|316.52
Figures of Market Capital(Mar Cap), Quarterly Net Profit(NP Qtr) and Quarterly Sales(Sales Qtr) are in ₹ Cr.
No Record Found
Survey No.122 Village Nandoshi,
Off Pune Sinhagad Rd Khadakwas,
Maharashtra - 411024
Tel: +91 70209 09040
Website: http://www.admach.co.in
Email: admach@admach.co.in
Tel: -
Website: -
Email: -
Summary
No Record Found
Reports by Admach Systems Ltd
IIFL Customer Care Number
(Gold/NCD/NBFC/Insurance/NPS)
1860-267-3000 / 7039-050-000
IIFL Capital Services Support WhatsApp Number
+91 9892691696
IIFL Capital Services Limited - Stock Broker SEBI Regn. No: INZ000164132, PMS SEBI Regn. No: INP000002213,IA SEBI Regn. No: INA000000623, SEBI RA Regn. No: INH000000248, DP SEBI Reg. No. IN-DP-185-2016, BSE Enlistment Number (RA): 5016
ARN NO : 47791 (AMFI Registered Mutual Fund Distributor), PFRDA Reg. No. PoP 20092018
This Certificate Demonstrates That IIFL As An Organization Has Defined And Put In Place Best-Practice Information Security Processes.