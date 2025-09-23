Euro Pratik Sales Ltd Annually Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Mar-2024
Gross Sales
284.23
221.7
Excise Duty
0
0
Net Sales
284.23
221.7
Other Operating Income
0
0
Other Income
8.72
8.41
Total Income
292.94
230.11
Total Expenditure
182.84
141.1
PBIDT
110.1
89
Interest
4
0.98
PBDT
106.1
88.02
Depreciation
5.31
3.44
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
25.87
21.57
Deferred Tax
-1.52
0.1
Reported Profit After Tax
76.44
62.91
Minority Interest After NP
0
0
Net Profit after Minority Interest
76.44
62.91
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
76.44
62.91
EPS (Unit Curr.)
7.47
317.23
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
10.22
1.98
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
38.73
40.14
PBDTM(%)
37.32
39.7
PATM(%)
26.89
28.37
