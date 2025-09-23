Euro Pratik Sales Ltd Half Yearly Results

Invest wise with Expert advice
|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2025
|Sept-2024
Gross Sales
148.09
136.14
Excise Duty
0
0
Net Sales
148.09
136.14
Other Operating Income
0
0
Other Income
0.94
7.77
Total Income
149.03
143.91
Total Expenditure
101.47
81.37
PBIDT
47.56
62.55
Interest
1.9
2.11
PBDT
45.66
60.44
Depreciation
3.04
2.27
Minority Interest Before NP
0
0
Tax
11.64
14.23
Deferred Tax
-2.05
0.53
Reported Profit After Tax
33.03
43.41
Minority Interest After NP
0.31
-0.31
Net Profit after Minority Interest
32.73
43.71
Extra-ordinary Items
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
32.73
43.71
EPS (Unit Curr.)
3.2
4.27
Book Value (Unit Curr.)
0
0
Dividend (%)
0
0
Equity
10.22
10.22
Public Shareholding (Number)
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
PBIDTM(%)
32.11
45.94
PBDTM(%)
-
-
PATM(%)
22.3
31.88
