Shreeji Shipping Global Ltd Annually Results

|Particulars (Rupees in Crores.)
|Mar-2024
|Mar-2023
|Mar-2022
Gross Sales
731
827
571.97
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
731
827
571.97
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
5.17
3.71
0.75
Total Income
736.17
830.7
572.72
Total Expenditure
537.82
638.32
431.39
PBIDT
198.36
192.38
141.33
Interest
11.2
16.12
15.21
PBDT
187.16
176.26
126.11
Depreciation
20.28
16.8
11.94
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
33
28.53
19.63
Deferred Tax
9.36
12.05
11.08
Reported Profit After Tax
124.51
118.89
83.46
Minority Interest After NP
0
0
0
Net Profit after Minority Interest
124.51
118.89
83.46
Extra-ordinary Items
-0.01
2.51
0.07
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
124.52
116.38
83.39
EPS (Unit Curr.)
12,501.2
11,941.6
8,356.2
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
0.1
0.1
0.1
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
27.13
23.26
24.7
PBDTM(%)
25.6
21.31
22.04
PATM(%)
17.03
14.37
14.59
