Shreeji Shipping Global Ltd Half Yearly Results

|Particulars (Rupees in Crores.)
|Sept-2024
Gross Sales
299.35
Excise Duty
0
Net Sales
299.35
Other Operating Income
0
Other Income
24.86
Total Income
324.21
Total Expenditure
201.48
PBIDT
122.73
Interest
4.22
PBDT
118.51
Depreciation
10.76
Minority Interest Before NP
0
Tax
19.31
Deferred Tax
7.91
Reported Profit After Tax
80.54
Minority Interest After NP
0
Net Profit after Minority Interest
80.54
Extra-ordinary Items
17.36
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
63.18
EPS (Unit Curr.)
5.49
Book Value (Unit Curr.)
0
Dividend (%)
0
Equity
146.62
Public Shareholding (Number)
0
Public Shareholding (%)
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
PBIDTM(%)
40.99
PBDTM(%)
-
PATM(%)
26.9
