Tata Capital Ltd Nine Monthly Results

|Particulars (Rupees in Crores.)
|Dec-2024
|Dec-2023
|Dec-2022
Gross Sales
18,461.3
12,773.78
9,082.55
Excise Duty
0
0
0
Net Sales
18,461.3
12,773.78
9,082.55
Other Operating Income
0
0
0
Other Income
18.18
414.85
285.85
Total Income
18,479.48
13,188.63
9,368.4
Total Expenditure
4,473.57
2,707.62
2,047.21
PBIDT
14,005.91
10,481.01
7,321.19
Interest
9,815.46
6,886.94
4,679.35
PBDT
4,190.45
3,594.07
2,641.84
Depreciation
259.43
212.91
171.5
Minority Interest Before NP
0
0
0
Tax
998.48
801.29
680.22
Deferred Tax
-10.35
18.29
-70.82
Reported Profit After Tax
2,942.89
2,561.58
1,860.94
Minority Interest After NP
42.25
194.42
-30.25
Net Profit after Minority Interest
2,900.64
2,367.16
1,891.19
Extra-ordinary Items
0
0
0
Adjusted Profit After Extra-ordinary item
2,900.64
2,367.16
1,891.19
EPS (Unit Curr.)
7.74
6.41
5.27
Book Value (Unit Curr.)
0
0
0
Dividend (%)
0
0
0
Equity
3,746.41
3,571.27
3,571.27
Public Shareholding (Number)
0
0
0
Public Shareholding (%)
0
0
0
Pledged/Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Pledged/Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
Non Encumbered - No. of Shares
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Promoters Holding
0
0
0
Non Encumbered - % in Total Equity
0
0
0
PBIDTM(%)
75.86
82.05
80.6
PBDTM(%)
22.69
28.13
29.08
PATM(%)
15.94
20.05
20.48
