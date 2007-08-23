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Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G

Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G

Summary Info

Fund Name

Edelweiss Mutual Fund

Scheme Name

Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G

AMC

Edelweiss Mutual Fund

Type

:  Open

Category

Equity - Index

Launch Date

18-Mar-2026

Fund Manager

Bhavesh Jain

Net Assets (Rs. cr)

47.37

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Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G - Nav Details

Nav Date

:  13-Oct-2026

NAV [Rs.]

:  10.3239

Buy/Resale Price [Rs.]

0

Sell/Repurchase Price [Rs.]

0

Entry Load %

NIL

Exit Load %

Nil

Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- NAV Chart

Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- Performance(%)

Returns above 1 yr. are annualized

1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
Scheme Returns
-0.84
-4.1
-5.73
-1.48
-
-
-
2.32
Category Avg
-0.57
-4.4
-5.57
-0.79
-4.49
9.34
7.29
4.18
Category Best
2.36
6.53
5.15
28.13
33.7
33.76
18.27
26.07
Category Worst
-3.55
-8.21
-13.58
-17.06
-27.75
-2.96
3.31
-20.68

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Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- Latest Dividends

No Records Found

Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- Investment Details

Min. Investment(Rs.)

100

Increm.Investment(Rs.)

100

In & Out

In

InName Of The CompanyNo Of Shares
Embassy Off.REIT3,492
Piramal Finance.529
Vedanta Aluminium Metal2,192
Meesho3,650
Aster DM Quality1,110
Hindustan Copper1,535
Narayana Hrudaya274
F A C T247
I O B5,790

Out

InName Of The CompanyNo Of Shares
Apollo Tyres1,521
Tata Elxsi162
AWL Agri Busine.2,618
KPIT Technologi.773
3M India13
ACC283
Honeywell Auto10
SJVN3,372
New India Assura1,134

Fund Holdings

Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
Equity & Equity related Investments
EquityHDFC BankBanks2.88192761.36
EquityICICI BankBanks2.5190101.19
EquityReliance IndustrPetroleum Products2.1184080.99
EquityBharti AirtelTelecom - Services1.4238240.67
EquityLarsen & ToubroConstruction1.1714720.55
EquitySBIBanks1.0551970.49
EquityAxis BankBanks0.9336140.44
EquityInfosysIT - Software0.9344420.44
EquityKotak Mah. BankBanks0.8192560.38
EquityMulti Comm. Exc.Capital Markets0.7110170.33
EquityM & MAutomobiles0.7011230.33
EquityBajaj FinanceFinance0.7034320.32
EquityITCDiversified FMCG0.67121230.31
EquityFederal BankBanks0.6698420.31
EquityLaurus LabsPharmaceuticals & Biotechnology0.6515520.30
EquityEternalRetailing0.6291150.29
EquityOne 97Financial Technology (Fintech)0.6117160.28
EquityHero MotocorpAutomobiles0.575180.27
EquityTCSIT - Software0.5612840.26
EquityIndian Hotels CoLeisure Services0.5334300.24
EquityCoforgeIT - Software0.5113890.24
EquitySun Pharma.Inds.Pharmaceuticals & Biotechnology0.5113320.24
EquityB H E LElectrical Equipment0.5158060.24
EquityTitan CompanyConsumer Durables0.505200.23
EquityIndusInd BankBanks0.5026260.23
EquityAU Small FinanceBanks0.4923170.23
EquityPersistent SystemsIT - Software0.484340.22
EquityDixon Technolog.Consumer Durables0.461660.21
EquityIDFC First BankBanks0.46264780.21
EquityBharat ForgeAuto Components0.4511070.21
EquityHind. UnileverDiversified FMCG0.4411160.20
EquityGE Vernova T&DElectrical Equipment0.444940.20
EquityLife InsuranceInsurance0.4250570.19
EquityLenskart Solut.Retailing0.4228740.19
EquityLupinPharmaceuticals & Biotechnology0.419680.19
EquityMaruti SuzukiAutomobiles0.411640.19
EquityNTPCPower0.4159760.19
EquityTata SteelFerrous Metals0.41104330.19
EquitySuzlon EnergyElectrical Equipment0.40484830.19
EquityIndus TowersTelecom - Services0.4051310.19
EquityInfo Edg.(India)Retailing0.4015440.18
EquityAurobindo PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.3911010.18
EquityAdani PortsTransport Infrastructure0.379870.17
EquityAshok LeylandAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.37114100.17
EquityBharat ElectronAerospace & Defense0.3745030.17
EquityFSN E-CommerceRetailing0.3754540.17
EquityShriram FinanceFinance0.3717610.17
EquityHindalco Inds.Non - Ferrous Metals0.3618210.17
EquityMaricoAgricultural Food & other Products0.3521130.16
EquityUltraTech Cem.Cement & Cement Products0.341490.16
EquityHCL TechnologiesIT - Software0.3413250.16
EquityUnited SpiritsBeverages0.3411830.16
EquityFortis Health.Healthcare Services0.3420730.15
EquityAPL Apollo TubesIndustrial Products0.347250.15
EquityICICI LombardInsurance0.339710.15
EquityJSW SteelFerrous Metals0.3212110.15
EquityPB Fintech.Financial Technology (Fintech)0.3214150.15
EquitySwiggyRetailing0.3259890.14
EquityBajaj AutoAutomobiles0.311370.14
EquityDivi's Lab.Pharmaceuticals & Biotechnology0.311600.14
EquityPower Grid CorpnPower0.3156940.14
EquityBSECapital Markets0.314770.14
EquityYes BankBanks0.31700350.14
EquityREC LtdFinance0.3148890.14
EquityGrasim IndsCement & Cement Products0.314750.14
EquityMax FinancialInsurance0.3110570.14
EquityPhoenix MillsRealty0.307450.14
EquitySRFChemicals & Petrochemicals0.305790.14
EquityInterglobe AviatTransport Services0.302850.14
EquityGlenmark Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.306000.14
EquityRadico KhaitanBeverages0.293130.13
EquityAsian PaintsConsumer Durables0.295680.13
EquityH P C LPetroleum Products0.2838270.13
EquityLodha DevelopersRealty0.2811740.13
EquityGMR AirportsTransport Infrastructure0.28138400.13
EquityAditya Birla CapFinance0.2733950.12
EquityApar Inds.Electrical Equipment0.27740.12
EquityCoal IndiaConsumable Fuels0.2730120.12
EquityBajaj FinservFinance0.277310.12
EquityAdani Enterp.Metals & Minerals Trading0.264280.12
EquityAlkem LabPharmaceuticals & Biotechnology0.262400.12
EquityEicher MotorsAutomobiles0.261730.12
EquityTech MahindraIT - Software0.267990.12
EquityNatl. AluminiumNon - Ferrous Metals0.2635730.12
EquityTVS Motor Co.Automobiles0.262950.12
EquityJSW EnergyPower0.2624420.12
EquityUPLFertilizers & Agrochemicals0.2522350.12
EquitySundaram FinanceFinance0.252750.11
EquityShree CementCement & Cement Products0.25530.11
EquityNestle IndiaFood Products0.259020.11
EquityMphasisIT - Software0.245280.11
EquityIndian BankBanks0.2414090.11
EquityMankind PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.244520.11
EquityVishal Mega MartRetailing0.24111640.11
EquityHind.AeronauticsAerospace & Defense0.232380.11
EquityTata MotorsAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.2326300.11
EquityO N G COil0.2348850.11
EquityTrentRetailing0.234180.10
EquityKEI IndustriesIndustrial Products0.232460.10
EquityNHPC LtdPower0.23150190.10
EquityPiramal Finance.Finance0.235290.10
Equity360 ONECapital Markets0.2310470.10
EquityIpca Labs.Pharmaceuticals & Biotechnology0.235540.10
EquityAdani PowerPower0.2352290.10
EquityApollo HospitalsHealthcare Services0.221300.10
EquityNMDCMinerals & Mining0.22137740.10
EquityS A I LFerrous Metals0.2257630.10
EquityBillionbrainsCapital Markets0.2256730.10
EquityBioconPharmaceuticals & Biotechnology0.2227770.10
EquityLloyds MetalsMinerals & Mining0.225450.10
EquityHavells IndiaConsumer Durables0.2210040.10
EquityOracle Fin.Serv.IT - Software0.21950.10
EquityTube InvestmentsAuto Components0.214250.10
EquityMRFAuto Components0.2180.10
EquityPrestige EstatesRealty0.216730.09
EquityOil IndiaOil0.2121720.09
EquityVoltasConsumer Durables0.219090.09
EquitySBI Life InsuranInsurance0.205650.09
EquityCiplaPharmaceuticals & Biotechnology0.207080.09
EquityDr Reddy's LabsPharmaceuticals & Biotechnology0.207670.09
EquityTorrent PowerPower0.207580.09
EquityJindal Stain.Ferrous Metals0.2012490.09
EquityColgate-PalmolivPersonal Products0.205250.09
EquityPage IndustriesTextiles & Apparels0.19250.09
EquityWaaree EnergiesElectrical Equipment0.193820.09
EquitySamvardh. Mothe.Auto Components0.1955530.09
EquityVedanta Aluminium MetalNon - Ferrous Metals0.1921920.09
EquityL&T Finance LtdFinance0.1934020.09
EquityJio FinancialFinance0.1941270.08
EquityDabur IndiaPersonal Products0.1923520.08
EquityTorrent Pharma.Pharmaceuticals & Biotechnology0.191850.08
EquitySupreme Inds.Industrial Products0.192570.08
EquityCholaman.Inv.&FnFinance0.195450.08
EquityGodrej Propert.Realty0.195390.08
EquityMax HealthcareHealthcare Services0.189370.08
EquityM & M Fin. Serv.Finance0.1826370.08
EquityPetronet LNGGas0.1829870.08
EquityUno MindaAuto Components0.187250.08
EquityJSW InfrastTransport Infrastructure0.1823780.08
EquityJ K CementsCement & Cement Products0.181670.08
EquityKalyan JewellersConsumer Durables0.1815310.08
EquityCoromandel InterFertilizers & Agrochemicals0.184760.08
EquityMeeshoRetailing0.1836500.08
EquityOberoi RealtyRealty0.174690.08
EquityCummins IndiaIndustrial Products0.171700.08
EquityBlue StarConsumer Durables0.175170.07
EquityTata ConsumerAgricultural Food & other Products0.168190.07
EquityTata CommTelecom - Services0.164680.07
EquityAster DM QualityHealthcare Services0.1611100.07
EquityAvenue Super.Retailing0.162030.07
EquityNippon Life Ind.Capital Markets0.167190.07
EquityB P C LPetroleum Products0.1625240.07
EquityTata Power Co.Power0.1621110.07
EquityExide Inds.Auto Components0.1618140.07
EquityTata Motors PVehAutomobiles0.1626300.07
EquityP I IndustriesFertilizers & Agrochemicals0.163230.07
EquityVarun BeveragesBeverages0.1617190.07
EquityGujarat FluorochChemicals & Petrochemicals0.161680.07
EquityCG Power & IndElectrical Equipment0.168620.07
EquityICICI AMCCapital Markets0.152340.07
EquityITC HotelsLeisure Services0.1544670.07
EquityHindustan CopperNon - Ferrous Metals0.1515350.07
EquityBritannia Inds.Food Products0.151480.07
EquityJubilant Food.Leisure Services0.1515640.07
EquityHDFC Life Insur.Insurance0.1513530.07
EquityICICI Pru LifeInsurance0.1515810.07
EquityLG ElectronicsConsumer Durables0.154070.07
EquitySBI CardsFinance0.1411840.06
EquityBalkrishna IndsAuto Components0.143200.06
EquityAstralIndustrial Products0.144870.06
EquityAdani Total GasGas0.1411060.06
EquityAjanta PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.141810.06
EquityBank of MahaBanks0.1481160.06
EquityLIC Housing Fin.Finance0.1311980.06
EquityI O C LPetroleum Products0.1346970.06
EquityMotil.Oswal.Fin.Capital Markets0.136330.06
EquityBank of IndiaBanks0.1348250.06
EquitySchaeffler IndiaAuto Components0.131600.06
EquityContainer Corpn.Transport Services0.1313760.06
EquitySolar IndustriesChemicals & Petrochemicals0.13310.06
EquityAIA EngineeringIndustrial Products0.131550.06
EquityPower Fin.Corpn.Finance0.1318300.05
EquityHDFC AMCCapital Markets0.122570.05
EquityBajaj HoldingsFinance0.12540.05
EquityGAIL (India)Gas0.1233910.05
EquityAuthum InvestFinance0.1210550.05
EquityVedantaDiversified Metals0.1222140.05
EquityPidilite Inds.Chemicals & Petrochemicals0.123900.05
EquityAbbott IndiaPharmaceuticals & Biotechnology0.12210.05
EquityI R C T CLeisure Services0.1212030.05
EquityDLFRealty0.118060.05
EquityWiproIT - Software0.1134050.05
EquityAdani Energy SolPower0.114100.05
EquityPolycab IndiaIndustrial Products0.11670.05
EquityBank of BarodaBanks0.1123320.05
EquityAdani GreenPower0.114210.05
EquityDalmia BharatLtdCement & Cement Products0.113170.05
EquityLinde IndiaChemicals & Petrochemicals0.11840.05
EquityJindal SteelFerrous Metals0.114660.05
EquityThermaxElectrical Equipment0.111550.05
EquityHDB FINANC SERFinance0.118460.05
EquityGeneral InsurancInsurance0.1115840.05
EquityBoschAuto Components0.11110.05
EquityBerger PaintsConsumer Durables0.1111370.05
EquityCochin ShipyardIndustrial Manufacturing0.113860.05
EquityPremier EnergiesElectrical Equipment0.115800.05
EquityCanara BankBanks0.1142250.05
EquityPatanjali FoodsAgricultural Food & other Products0.1113800.05
EquityNarayana HrudayaHealthcare Services0.102740.04
EquityHitachi EnergyElectrical Equipment0.10160.04
EquityPunjab Natl.BankBanks0.1043290.04
EquityK P R Mill LtdTextiles & Apparels0.104430.04
EquityGlobal HealthHealthcare Services0.103530.04
EquityLTMIT - Software0.101170.04
EquityRail VikasConstruction0.1022640.04
EquityGlaxosmi. PharmaPharmaceuticals & Biotechnology0.101650.04
EquityA B BElectrical Equipment0.09660.04
EquityCRISILFinance0.09970.04
EquityGodrej ConsumerPersonal Products0.095050.04
EquityBharti HexacomTelecom - Services0.093000.04
EquityUnion Bank (I)Banks0.0924290.04
EquitySiemensElectrical Equipment0.091110.04
EquityVodafone IdeaTelecom - Services0.09315870.04
EquityBharat DynamicsAerospace & Defense0.093680.04
EquityNLC IndiaPower0.0814520.03
EquityEndurance Tech.Auto Components0.081410.03
EquityMuthoot FinanceFinance0.081350.03
EquityAnthem BiosciencPharmaceuticals & Biotechnology0.084310.03
EquityHyundai Motor IAutomobiles0.081790.03
EquityZydus Lifesci.Pharmaceuticals & Biotechnology0.083120.03
EquityBajaj HousingFinance0.0844140.03
EquityEscorts KubotaAgricultural, Commercial & Construction Vehicles0.081320.03
EquitySiemens Ener.IndElectrical Equipment0.071110.03
EquityL&T TechnologyIT - Services0.071100.03
EquityIndian RenewableFinance0.0731710.03
EquityNTPC Green Ene.Power0.0737040.03
EquityHindustan ZincNon - Ferrous Metals0.076050.03
EquityUnited BreweriesBeverages0.072880.03
EquityH U D C OFinance0.0720000.03
EquityTata Inv.Corpn.Finance0.075200.03
EquityGodfrey PhillipsCigarettes & Tobacco Products0.071630.03
EquityHexaware Tech.IT - Software0.065930.02
EquityAmbuja CementsCement & Cement Products0.067840.02
EquityTata CapitalFinance0.056920.02
EquityI R F CFinance0.0528180.02
EquityMazagon DockIndustrial Manufacturing0.04950.02
EquityF A C TFertilizers & Agrochemicals0.042470.01
EquityI O BBanks0.0457900.01
EquityGodrej IndustrieDiversified0.041720.01

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Key information

Fund House:
Edelweiss Mutual Fund
Incorporation Date:
23-Aug-2007
Total Assets Managed (Cr.):
2,00,980.79
Trustee/s:
Eedelweiss Trusteeship Co
Chairman:
Rujan Panjwani
CEO / MD:
Ms. Radhika Gupta
CIO:
NA
President:
NA
Director/s:
Mr.Bhavesh Jain, Sandeep Bhandarker
Compliance Officer/s:
Mr. Jehzeel Master
Investor Service Officer/s:
Mr. Abdulla Chaudhari
Fund Manager/s:
Bhavesh Jain
Auditors:
NA

OTHER INFORMATION

Registered Office:
Edelwiess House, Off.C.S.T. Road, Kalina, Mumbai - 400 098.
Contact Nos:
022 40979737
Fax:
022 40979878
Email:
EMFHelp@Edelweissmf.com
Website:
www.edelweissmf.com
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ARN NO : 47791 (Date of initial registration – 17/02/2007; Current validity of ARN – 08/02/2027), PFRDA Reg. No. PoP 20092018, IRDAI Corporate Agent (Composite) : CA1099

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