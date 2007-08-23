Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G
Summary Info
Fund Name
: Edelweiss Mutual Fund
Scheme Name
: Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G
AMC
: Edelweiss Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Equity - Index
Launch Date
: 18-Mar-2026
Fund Manager
: Bhavesh Jain
Net Assets (Rs. cr)
: 47.37
Invest wise with Expert advice
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G - Nav Details
Nav Date
: 13-Oct-2026
NAV [Rs.]
: 10.3239
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: NIL
Exit Load %
: Nil
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- NAV Chart
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-0.84
-4.1
-5.73
-1.48
-
-
-
2.32
|Category Avg
-0.57
-4.4
-5.57
-0.79
-4.49
9.34
7.29
4.18
|Category Best
2.36
6.53
5.15
28.13
33.7
33.76
18.27
26.07
|Category Worst
-3.55
-8.21
-13.58
-17.06
-27.75
-2.96
3.31
-20.68
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- Latest Dividends
No Records Found
Edelweiss Nifty LargeMidcap250 Plus 8 13 yr G Sec 70 30 Index Fund Reg G- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 100
Increm.Investment(Rs.)
: 100
In & Out
In
Out
Fund Holdings
Asset Type
Instrument Name
Industry
Net Assets(%)
No of Shares
Mkt Value(Cr.)
|Equity & Equity related Investments
|Equity
|HDFC Bank
|Banks
|2.88
|19276
|1.36
|Equity
|ICICI Bank
|Banks
|2.51
|9010
|1.19
|Equity
|Reliance Industr
|Petroleum Products
|2.11
|8408
|0.99
|Equity
|Bharti Airtel
|Telecom - Services
|1.42
|3824
|0.67
|Equity
|Larsen & Toubro
|Construction
|1.17
|1472
|0.55
|Equity
|SBI
|Banks
|1.05
|5197
|0.49
|Equity
|Axis Bank
|Banks
|0.93
|3614
|0.44
|Equity
|Infosys
|IT - Software
|0.93
|4442
|0.44
|Equity
|Kotak Mah. Bank
|Banks
|0.81
|9256
|0.38
|Equity
|Multi Comm. Exc.
|Capital Markets
|0.71
|1017
|0.33
|Equity
|M & M
|Automobiles
|0.70
|1123
|0.33
|Equity
|Bajaj Finance
|Finance
|0.70
|3432
|0.32
|Equity
|ITC
|Diversified FMCG
|0.67
|12123
|0.31
|Equity
|Federal Bank
|Banks
|0.66
|9842
|0.31
|Equity
|Laurus Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.65
|1552
|0.30
|Equity
|Eternal
|Retailing
|0.62
|9115
|0.29
|Equity
|One 97
|Financial Technology (Fintech)
|0.61
|1716
|0.28
|Equity
|Hero Motocorp
|Automobiles
|0.57
|518
|0.27
|Equity
|TCS
|IT - Software
|0.56
|1284
|0.26
|Equity
|Indian Hotels Co
|Leisure Services
|0.53
|3430
|0.24
|Equity
|Coforge
|IT - Software
|0.51
|1389
|0.24
|Equity
|Sun Pharma.Inds.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.51
|1332
|0.24
|Equity
|B H E L
|Electrical Equipment
|0.51
|5806
|0.24
|Equity
|Titan Company
|Consumer Durables
|0.50
|520
|0.23
|Equity
|IndusInd Bank
|Banks
|0.50
|2626
|0.23
|Equity
|AU Small Finance
|Banks
|0.49
|2317
|0.23
|Equity
|Persistent Systems
|IT - Software
|0.48
|434
|0.22
|Equity
|Dixon Technolog.
|Consumer Durables
|0.46
|166
|0.21
|Equity
|IDFC First Bank
|Banks
|0.46
|26478
|0.21
|Equity
|Bharat Forge
|Auto Components
|0.45
|1107
|0.21
|Equity
|Hind. Unilever
|Diversified FMCG
|0.44
|1116
|0.20
|Equity
|GE Vernova T&D
|Electrical Equipment
|0.44
|494
|0.20
|Equity
|Life Insurance
|Insurance
|0.42
|5057
|0.19
|Equity
|Lenskart Solut.
|Retailing
|0.42
|2874
|0.19
|Equity
|Lupin
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.41
|968
|0.19
|Equity
|Maruti Suzuki
|Automobiles
|0.41
|164
|0.19
|Equity
|NTPC
|Power
|0.41
|5976
|0.19
|Equity
|Tata Steel
|Ferrous Metals
|0.41
|10433
|0.19
|Equity
|Suzlon Energy
|Electrical Equipment
|0.40
|48483
|0.19
|Equity
|Indus Towers
|Telecom - Services
|0.40
|5131
|0.19
|Equity
|Info Edg.(India)
|Retailing
|0.40
|1544
|0.18
|Equity
|Aurobindo Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.39
|1101
|0.18
|Equity
|Adani Ports
|Transport Infrastructure
|0.37
|987
|0.17
|Equity
|Ashok Leyland
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.37
|11410
|0.17
|Equity
|Bharat Electron
|Aerospace & Defense
|0.37
|4503
|0.17
|Equity
|FSN E-Commerce
|Retailing
|0.37
|5454
|0.17
|Equity
|Shriram Finance
|Finance
|0.37
|1761
|0.17
|Equity
|Hindalco Inds.
|Non - Ferrous Metals
|0.36
|1821
|0.17
|Equity
|Marico
|Agricultural Food & other Products
|0.35
|2113
|0.16
|Equity
|UltraTech Cem.
|Cement & Cement Products
|0.34
|149
|0.16
|Equity
|HCL Technologies
|IT - Software
|0.34
|1325
|0.16
|Equity
|United Spirits
|Beverages
|0.34
|1183
|0.16
|Equity
|Fortis Health.
|Healthcare Services
|0.34
|2073
|0.15
|Equity
|APL Apollo Tubes
|Industrial Products
|0.34
|725
|0.15
|Equity
|ICICI Lombard
|Insurance
|0.33
|971
|0.15
|Equity
|JSW Steel
|Ferrous Metals
|0.32
|1211
|0.15
|Equity
|PB Fintech.
|Financial Technology (Fintech)
|0.32
|1415
|0.15
|Equity
|Swiggy
|Retailing
|0.32
|5989
|0.14
|Equity
|Bajaj Auto
|Automobiles
|0.31
|137
|0.14
|Equity
|Divi's Lab.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.31
|160
|0.14
|Equity
|Power Grid Corpn
|Power
|0.31
|5694
|0.14
|Equity
|BSE
|Capital Markets
|0.31
|477
|0.14
|Equity
|Yes Bank
|Banks
|0.31
|70035
|0.14
|Equity
|REC Ltd
|Finance
|0.31
|4889
|0.14
|Equity
|Grasim Inds
|Cement & Cement Products
|0.31
|475
|0.14
|Equity
|Max Financial
|Insurance
|0.31
|1057
|0.14
|Equity
|Phoenix Mills
|Realty
|0.30
|745
|0.14
|Equity
|SRF
|Chemicals & Petrochemicals
|0.30
|579
|0.14
|Equity
|Interglobe Aviat
|Transport Services
|0.30
|285
|0.14
|Equity
|Glenmark Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.30
|600
|0.14
|Equity
|Radico Khaitan
|Beverages
|0.29
|313
|0.13
|Equity
|Asian Paints
|Consumer Durables
|0.29
|568
|0.13
|Equity
|H P C L
|Petroleum Products
|0.28
|3827
|0.13
|Equity
|Lodha Developers
|Realty
|0.28
|1174
|0.13
|Equity
|GMR Airports
|Transport Infrastructure
|0.28
|13840
|0.13
|Equity
|Aditya Birla Cap
|Finance
|0.27
|3395
|0.12
|Equity
|Apar Inds.
|Electrical Equipment
|0.27
|74
|0.12
|Equity
|Coal India
|Consumable Fuels
|0.27
|3012
|0.12
|Equity
|Bajaj Finserv
|Finance
|0.27
|731
|0.12
|Equity
|Adani Enterp.
|Metals & Minerals Trading
|0.26
|428
|0.12
|Equity
|Alkem Lab
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.26
|240
|0.12
|Equity
|Eicher Motors
|Automobiles
|0.26
|173
|0.12
|Equity
|Tech Mahindra
|IT - Software
|0.26
|799
|0.12
|Equity
|Natl. Aluminium
|Non - Ferrous Metals
|0.26
|3573
|0.12
|Equity
|TVS Motor Co.
|Automobiles
|0.26
|295
|0.12
|Equity
|JSW Energy
|Power
|0.26
|2442
|0.12
|Equity
|UPL
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.25
|2235
|0.12
|Equity
|Sundaram Finance
|Finance
|0.25
|275
|0.11
|Equity
|Shree Cement
|Cement & Cement Products
|0.25
|53
|0.11
|Equity
|Nestle India
|Food Products
|0.25
|902
|0.11
|Equity
|Mphasis
|IT - Software
|0.24
|528
|0.11
|Equity
|Indian Bank
|Banks
|0.24
|1409
|0.11
|Equity
|Mankind Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.24
|452
|0.11
|Equity
|Vishal Mega Mart
|Retailing
|0.24
|11164
|0.11
|Equity
|Hind.Aeronautics
|Aerospace & Defense
|0.23
|238
|0.11
|Equity
|Tata Motors
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.23
|2630
|0.11
|Equity
|O N G C
|Oil
|0.23
|4885
|0.11
|Equity
|Trent
|Retailing
|0.23
|418
|0.10
|Equity
|KEI Industries
|Industrial Products
|0.23
|246
|0.10
|Equity
|NHPC Ltd
|Power
|0.23
|15019
|0.10
|Equity
|Piramal Finance.
|Finance
|0.23
|529
|0.10
|Equity
|360 ONE
|Capital Markets
|0.23
|1047
|0.10
|Equity
|Ipca Labs.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.23
|554
|0.10
|Equity
|Adani Power
|Power
|0.23
|5229
|0.10
|Equity
|Apollo Hospitals
|Healthcare Services
|0.22
|130
|0.10
|Equity
|NMDC
|Minerals & Mining
|0.22
|13774
|0.10
|Equity
|S A I L
|Ferrous Metals
|0.22
|5763
|0.10
|Equity
|Billionbrains
|Capital Markets
|0.22
|5673
|0.10
|Equity
|Biocon
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.22
|2777
|0.10
|Equity
|Lloyds Metals
|Minerals & Mining
|0.22
|545
|0.10
|Equity
|Havells India
|Consumer Durables
|0.22
|1004
|0.10
|Equity
|Oracle Fin.Serv.
|IT - Software
|0.21
|95
|0.10
|Equity
|Tube Investments
|Auto Components
|0.21
|425
|0.10
|Equity
|MRF
|Auto Components
|0.21
|8
|0.10
|Equity
|Prestige Estates
|Realty
|0.21
|673
|0.09
|Equity
|Oil India
|Oil
|0.21
|2172
|0.09
|Equity
|Voltas
|Consumer Durables
|0.21
|909
|0.09
|Equity
|SBI Life Insuran
|Insurance
|0.20
|565
|0.09
|Equity
|Cipla
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|708
|0.09
|Equity
|Dr Reddy's Labs
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.20
|767
|0.09
|Equity
|Torrent Power
|Power
|0.20
|758
|0.09
|Equity
|Jindal Stain.
|Ferrous Metals
|0.20
|1249
|0.09
|Equity
|Colgate-Palmoliv
|Personal Products
|0.20
|525
|0.09
|Equity
|Page Industries
|Textiles & Apparels
|0.19
|25
|0.09
|Equity
|Waaree Energies
|Electrical Equipment
|0.19
|382
|0.09
|Equity
|Samvardh. Mothe.
|Auto Components
|0.19
|5553
|0.09
|Equity
|Vedanta Aluminium Metal
|Non - Ferrous Metals
|0.19
|2192
|0.09
|Equity
|L&T Finance Ltd
|Finance
|0.19
|3402
|0.09
|Equity
|Jio Financial
|Finance
|0.19
|4127
|0.08
|Equity
|Dabur India
|Personal Products
|0.19
|2352
|0.08
|Equity
|Torrent Pharma.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.19
|185
|0.08
|Equity
|Supreme Inds.
|Industrial Products
|0.19
|257
|0.08
|Equity
|Cholaman.Inv.&Fn
|Finance
|0.19
|545
|0.08
|Equity
|Godrej Propert.
|Realty
|0.19
|539
|0.08
|Equity
|Max Healthcare
|Healthcare Services
|0.18
|937
|0.08
|Equity
|M & M Fin. Serv.
|Finance
|0.18
|2637
|0.08
|Equity
|Petronet LNG
|Gas
|0.18
|2987
|0.08
|Equity
|Uno Minda
|Auto Components
|0.18
|725
|0.08
|Equity
|JSW Infrast
|Transport Infrastructure
|0.18
|2378
|0.08
|Equity
|J K Cements
|Cement & Cement Products
|0.18
|167
|0.08
|Equity
|Kalyan Jewellers
|Consumer Durables
|0.18
|1531
|0.08
|Equity
|Coromandel Inter
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.18
|476
|0.08
|Equity
|Meesho
|Retailing
|0.18
|3650
|0.08
|Equity
|Oberoi Realty
|Realty
|0.17
|469
|0.08
|Equity
|Cummins India
|Industrial Products
|0.17
|170
|0.08
|Equity
|Blue Star
|Consumer Durables
|0.17
|517
|0.07
|Equity
|Tata Consumer
|Agricultural Food & other Products
|0.16
|819
|0.07
|Equity
|Tata Comm
|Telecom - Services
|0.16
|468
|0.07
|Equity
|Aster DM Quality
|Healthcare Services
|0.16
|1110
|0.07
|Equity
|Avenue Super.
|Retailing
|0.16
|203
|0.07
|Equity
|Nippon Life Ind.
|Capital Markets
|0.16
|719
|0.07
|Equity
|B P C L
|Petroleum Products
|0.16
|2524
|0.07
|Equity
|Tata Power Co.
|Power
|0.16
|2111
|0.07
|Equity
|Exide Inds.
|Auto Components
|0.16
|1814
|0.07
|Equity
|Tata Motors PVeh
|Automobiles
|0.16
|2630
|0.07
|Equity
|P I Industries
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.16
|323
|0.07
|Equity
|Varun Beverages
|Beverages
|0.16
|1719
|0.07
|Equity
|Gujarat Fluoroch
|Chemicals & Petrochemicals
|0.16
|168
|0.07
|Equity
|CG Power & Ind
|Electrical Equipment
|0.16
|862
|0.07
|Equity
|ICICI AMC
|Capital Markets
|0.15
|234
|0.07
|Equity
|ITC Hotels
|Leisure Services
|0.15
|4467
|0.07
|Equity
|Hindustan Copper
|Non - Ferrous Metals
|0.15
|1535
|0.07
|Equity
|Britannia Inds.
|Food Products
|0.15
|148
|0.07
|Equity
|Jubilant Food.
|Leisure Services
|0.15
|1564
|0.07
|Equity
|HDFC Life Insur.
|Insurance
|0.15
|1353
|0.07
|Equity
|ICICI Pru Life
|Insurance
|0.15
|1581
|0.07
|Equity
|LG Electronics
|Consumer Durables
|0.15
|407
|0.07
|Equity
|SBI Cards
|Finance
|0.14
|1184
|0.06
|Equity
|Balkrishna Inds
|Auto Components
|0.14
|320
|0.06
|Equity
|Astral
|Industrial Products
|0.14
|487
|0.06
|Equity
|Adani Total Gas
|Gas
|0.14
|1106
|0.06
|Equity
|Ajanta Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.14
|181
|0.06
|Equity
|Bank of Maha
|Banks
|0.14
|8116
|0.06
|Equity
|LIC Housing Fin.
|Finance
|0.13
|1198
|0.06
|Equity
|I O C L
|Petroleum Products
|0.13
|4697
|0.06
|Equity
|Motil.Oswal.Fin.
|Capital Markets
|0.13
|633
|0.06
|Equity
|Bank of India
|Banks
|0.13
|4825
|0.06
|Equity
|Schaeffler India
|Auto Components
|0.13
|160
|0.06
|Equity
|Container Corpn.
|Transport Services
|0.13
|1376
|0.06
|Equity
|Solar Industries
|Chemicals & Petrochemicals
|0.13
|31
|0.06
|Equity
|AIA Engineering
|Industrial Products
|0.13
|155
|0.06
|Equity
|Power Fin.Corpn.
|Finance
|0.13
|1830
|0.05
|Equity
|HDFC AMC
|Capital Markets
|0.12
|257
|0.05
|Equity
|Bajaj Holdings
|Finance
|0.12
|54
|0.05
|Equity
|GAIL (India)
|Gas
|0.12
|3391
|0.05
|Equity
|Authum Invest
|Finance
|0.12
|1055
|0.05
|Equity
|Vedanta
|Diversified Metals
|0.12
|2214
|0.05
|Equity
|Pidilite Inds.
|Chemicals & Petrochemicals
|0.12
|390
|0.05
|Equity
|Abbott India
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.12
|21
|0.05
|Equity
|I R C T C
|Leisure Services
|0.12
|1203
|0.05
|Equity
|DLF
|Realty
|0.11
|806
|0.05
|Equity
|Wipro
|IT - Software
|0.11
|3405
|0.05
|Equity
|Adani Energy Sol
|Power
|0.11
|410
|0.05
|Equity
|Polycab India
|Industrial Products
|0.11
|67
|0.05
|Equity
|Bank of Baroda
|Banks
|0.11
|2332
|0.05
|Equity
|Adani Green
|Power
|0.11
|421
|0.05
|Equity
|Dalmia BharatLtd
|Cement & Cement Products
|0.11
|317
|0.05
|Equity
|Linde India
|Chemicals & Petrochemicals
|0.11
|84
|0.05
|Equity
|Jindal Steel
|Ferrous Metals
|0.11
|466
|0.05
|Equity
|Thermax
|Electrical Equipment
|0.11
|155
|0.05
|Equity
|HDB FINANC SER
|Finance
|0.11
|846
|0.05
|Equity
|General Insuranc
|Insurance
|0.11
|1584
|0.05
|Equity
|Bosch
|Auto Components
|0.11
|11
|0.05
|Equity
|Berger Paints
|Consumer Durables
|0.11
|1137
|0.05
|Equity
|Cochin Shipyard
|Industrial Manufacturing
|0.11
|386
|0.05
|Equity
|Premier Energies
|Electrical Equipment
|0.11
|580
|0.05
|Equity
|Canara Bank
|Banks
|0.11
|4225
|0.05
|Equity
|Patanjali Foods
|Agricultural Food & other Products
|0.11
|1380
|0.05
|Equity
|Narayana Hrudaya
|Healthcare Services
|0.10
|274
|0.04
|Equity
|Hitachi Energy
|Electrical Equipment
|0.10
|16
|0.04
|Equity
|Punjab Natl.Bank
|Banks
|0.10
|4329
|0.04
|Equity
|K P R Mill Ltd
|Textiles & Apparels
|0.10
|443
|0.04
|Equity
|Global Health
|Healthcare Services
|0.10
|353
|0.04
|Equity
|LTM
|IT - Software
|0.10
|117
|0.04
|Equity
|Rail Vikas
|Construction
|0.10
|2264
|0.04
|Equity
|Glaxosmi. Pharma
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.10
|165
|0.04
|Equity
|A B B
|Electrical Equipment
|0.09
|66
|0.04
|Equity
|CRISIL
|Finance
|0.09
|97
|0.04
|Equity
|Godrej Consumer
|Personal Products
|0.09
|505
|0.04
|Equity
|Bharti Hexacom
|Telecom - Services
|0.09
|300
|0.04
|Equity
|Union Bank (I)
|Banks
|0.09
|2429
|0.04
|Equity
|Siemens
|Electrical Equipment
|0.09
|111
|0.04
|Equity
|Vodafone Idea
|Telecom - Services
|0.09
|31587
|0.04
|Equity
|Bharat Dynamics
|Aerospace & Defense
|0.09
|368
|0.04
|Equity
|NLC India
|Power
|0.08
|1452
|0.03
|Equity
|Endurance Tech.
|Auto Components
|0.08
|141
|0.03
|Equity
|Muthoot Finance
|Finance
|0.08
|135
|0.03
|Equity
|Anthem Bioscienc
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.08
|431
|0.03
|Equity
|Hyundai Motor I
|Automobiles
|0.08
|179
|0.03
|Equity
|Zydus Lifesci.
|Pharmaceuticals & Biotechnology
|0.08
|312
|0.03
|Equity
|Bajaj Housing
|Finance
|0.08
|4414
|0.03
|Equity
|Escorts Kubota
|Agricultural, Commercial & Construction Vehicles
|0.08
|132
|0.03
|Equity
|Siemens Ener.Ind
|Electrical Equipment
|0.07
|111
|0.03
|Equity
|L&T Technology
|IT - Services
|0.07
|110
|0.03
|Equity
|Indian Renewable
|Finance
|0.07
|3171
|0.03
|Equity
|NTPC Green Ene.
|Power
|0.07
|3704
|0.03
|Equity
|Hindustan Zinc
|Non - Ferrous Metals
|0.07
|605
|0.03
|Equity
|United Breweries
|Beverages
|0.07
|288
|0.03
|Equity
|H U D C O
|Finance
|0.07
|2000
|0.03
|Equity
|Tata Inv.Corpn.
|Finance
|0.07
|520
|0.03
|Equity
|Godfrey Phillips
|Cigarettes & Tobacco Products
|0.07
|163
|0.03
|Equity
|Hexaware Tech.
|IT - Software
|0.06
|593
|0.02
|Equity
|Ambuja Cements
|Cement & Cement Products
|0.06
|784
|0.02
|Equity
|Tata Capital
|Finance
|0.05
|692
|0.02
|Equity
|I R F C
|Finance
|0.05
|2818
|0.02
|Equity
|Mazagon Dock
|Industrial Manufacturing
|0.04
|95
|0.02
|Equity
|F A C T
|Fertilizers & Agrochemicals
|0.04
|247
|0.01
|Equity
|I O B
|Banks
|0.04
|5790
|0.01
|Equity
|Godrej Industrie
|Diversified
|0.04
|172
|0.01
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