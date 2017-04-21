WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW
Summary Info
Fund Name
: WhiteOak Capital Mutual Fund
Scheme Name
: WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW
AMC
: WhiteOak Capital Mutual Fund
Type
: Open
Category
: Hybrid - Balanced
Launch Date
: 15-Oct-2026
Fund Manager
: Ramesh Mantri
Net Assets (Rs. cr)
: 0
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WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW - Nav Details
Nav Date
: 26-Oct-2026
NAV [Rs.]
: 11.653
Buy/Resale Price [Rs.]
: 0
Sell/Repurchase Price [Rs.]
: 0
Entry Load %
: Nil
Exit Load %
: Nil
WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW- NAV Chart
WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW- Performance(%)
Returns above 1 yr. are annualized
1W
1M
3M
6M
1Y
3Y
5Y
Since INC
|Scheme Returns
-
-
-
-
-
-
-
-0.03
|Category Avg
-2.05
-3.4
-2.34
0.34
-0.45
8.71
7.46
3.85
|Category Best
-0.82
-1.39
-0.41
2.15
3.73
9.94
9.72
11.73
|Category Worst
-3.07
-4.83
-4.08
-3.07
-4.05
7.62
5.89
-3.84
WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW- Latest Dividends
No Records Found
WhiteOak Capital Equity Savings Fund Direct IDCW- Investment Details
Min. Investment(Rs.)
: 500
Increm.Investment(Rs.)
: 500
In & Out
In
Out
Fund Holdings
No Records Found
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