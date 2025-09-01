India’s top performing mutual fund schemes in August 2025

For the month of August 2025, the equity markets saw a late sell-off after the 50% sanctions became applicable on 27-August. At the same time there was also a steady spike in the bond yields from a low of 6.3% to 6.6%, despite strong expectations of a rate cut in October. The yield spike can be attributed to the persistent weakening of the rupee to an all-time low of ₹88.20/$. Here are the best performing funds in August 2025 in equity, debt, and Hybrids.

Equity Large-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Nippon India Large Cap Fund (G) 1.453% 20.727% 23.671% ICICI Pru Large Cap Fund (G) -0.017% 18.779% 21.233% HDFC Large Cap Fund (G) -4.343% 16.600% 20.324% Category Average -3.056% 14.936% 17.783% Data Source: Morningstar

Equity Multi-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Nippon India Multi Cap (G) 0.660% 24.400% 28.973% Mahindra Manulife Multi Cap (G) -4.473% 20.876% 25.778% Baroda BNP Paribas Multi-Cap (G) -2.655% 20.203% 23.969% Category Average -2.788% 19.170% 23.318% Data Source: Morningstar

Equity Flexi-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return HDFC Flexi Cap Fund (G) 5.421% 23.251% 27.242% Quant Flexi Cap Fund (G) -14.215% 17.791% 27.041% BOI Flexi Cap Fund (G) -7.382% 22.181% 26.017% Category Average -3.213% 16.630% 19.728% Data Source: Morningstar

Equity Mid-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Motilal Oswal Mid-Cap Fund (G) 1.103% 29.460% 33.655% Edelweiss Mid-Cap Fund (G) 1.072% 25.405% 29.784% Invesco India Mid-Cap Fund (G) 9.844% 28.532% 28.626% Category Average -2.705% 20.940% 25.073% Data Source: Morningstar

Equity Small-Cap Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Quant Small Cap Fund (G) -10.044% 25.363% 35.764% Nippon Small Cap Fund (G) -7.226% 23.964% 32.150% Bandhan Small Cap Fund (G) -2.189% 30.274% 31.564% Category Average -5.098% 20.556% 27.957% Data Source: Morningstar

Dynamic Asset Allocation Funds (BAF)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return HDFC BAF (G) -0.026% 19.255% 22.439% Baroda BNP Paribas BAF (G) 2.416% 14.941% 14.947% Edelweiss BAF (G) -0.438% 12.814% 14.613% Category Average 0.153% 12.266% 12.539% Data Source: Morningstar

Multi-Asset Allocation Funds (MAAF)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Quant Multi-Asset Fund (G) 6.389% 21.358% 27.032% ICICI Pru Multi-Asset Fund (G) 8.035% 19.710% 23.171% Nippon Multi-Asset Fund (G) 8.605% 19.339% 18.376% Category Average 5.306% 16.857% 17.796% Data Source: Morningstar

Arbitrage Funds (Cash-Futures)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Invesco India Arbitrage Fund (G) 7.556% 7.886% 6.531% Kotak Arbitrage Fund (G) 7.531% 7.829% 6.500% Tata Arbitrage Fund (G) 7.653% 7.787% 6.459% Category Average 6.920% 7.127% 5.768% Data Source: Morningstar

Government Securities Funds (Gilt Funds)

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return ICICI Prudential Gilt Fund (G) 7.411% 8.199% 7.073% Edelweiss G-Sec Fund (G) 4.733% 7.214% 6.691% SBI Magnum Gilt Fund (G) 4.993% 7.753% 6.588% Category Average 4.401% 6.729% 5.586% Data Source: Morningstar

Corporate Bond Funds

Top performing Direct Plans (Growth Option) on 5-year returns (as on 31st Aug-25):

Name of Fund 1-Year Return 3-Year Return 5-Year Return Nippon Corporate Bond (G) 8.800% 8.146% 7.146% Axis Corporate Debt Fund (G) 9.058% 8.118% 6.973% Franklin India Corporate Bond (G) 10.014% 8.068% 6.918% Category Average 8.292% 7.514% 6.255% Data Source: Morningstar

Having seen returns for various categories of funds for August 2025, some key takeaways.

WHAT WE READ FROM THE AUGUST 2025 MUTUAL FUND RANKINGS

Here are some key trends we deciphered from the MF rankings for August 2025.

In July 2025, equity funds saw pressure on 1-year returns, while debt funds also saw pressure on 1-year returns due to yield spike. Longer term returns stayed stable. The leaders in most of the categories have done better than the benchmark indices, which shows alpha generation by category leaders. Critically, winners across categories (debt, equity, and hybrid) have been consistent with over 95% repetitions. Past returns remain a very good index of the future!

The last point has positive implications from a financial planning perspective.